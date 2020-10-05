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05 октября 2020, понедельник, 21:31 14
СМИ 2020-10-05T21:32:40+03:00
Українські Новини
Журналистов снова допустили в Раду после карантинных ограничений

Журналистов снова допустили в Раду после карантинных ограничений

Кира Молчанова
Верховная Рада, СМИ, Журналисты, Коронавирус, коронавирус в Украине
Верховная Рада в масках.
Верховная Рада в масках.

Верховная Рада ограничила количество представителей средств массовой информации в пресс-центре парламента до 120.

Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"...позволить присутствие в административном здании Верховной Рады Украины по ул. Грушевского, 5 представителей средств массовой информации при наличии постоянной карточки аккредитации, выданной аппаратом Верховной Рады Украины, и разовых дополнительных пропусков в таком количестве: 1) до 120 человек - в пресс-центре на третьем этаже; 2) до 30 человек - в ложе прессы балкона зала заседаний Верховной Рады Украины", - говорится в распоряжении.

При этом установлено, что от телевизионных каналов допускается не более 2 съемочных групп (до 4 человек), от информационных агентств - не более 2 человек, от других изданий - по 1 человеку.

Кроме этого, допуск представителей СМИ к зданию парламента организовывается через подъезд №1 и допуск операторов/фотокорреспондентов с оборудованием в ложу прессы балкона организовывается в порядке очереди после получения на соответствующем посту охраны разового дополнительного пропуска, который возвращается на этот пост охраны после окончания рабочего дня.

Как сообщали Українськi Новини, Рада отменила заседания 1-2 октября и пленарную неделю 5-9 октября из-за большого количества заболевших коронавирусом депутатов.

4 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 771 до 230 233, количество умерших от заболевания - на 33 человека до 4 430 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 8,8%, новых летальных случаев - на 25%.

Тем временем количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 4 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 165 человек до 9 917, умерших - на 1 человека до 201.

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