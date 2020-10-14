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14 октября 2020, среда, 17:20 525
Судебная власть 2020-10-14T18:10:02+03:00
Українські Новини
Венедиктова считает, что улучшила показатели Офиса генпрокурора в два раза

Венедиктова считает, что улучшила показатели Офиса генпрокурора в два раза

Ольга Фандорина
Прокуратура, Прокуроры, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Пока комплекс отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами отказался назвать стоимость предоставленной в пользование генерального прокурора Ирины Венедиктовой государственной резиденции,  сама же Ирина Венедиктова заявляет, что показатели органов прокуратуры при ней увеличились в два раза.

Об этом она сказала журналистам в Киеве, передают Українськi Новини.

"Я считаю, что сегодняшний результат, который дает прокуратура и мы отчитываемся... если вы зайдете на сайт, то увидите, что несмотря на COVID-19, несмотря на финансовую ситуацию, все показатели увеличились в два раза. Это точно. Например, аресты имущества и так далее. А любые посадки нам обеспечивает всегда суд, поэтому давайте, чтобы у нас все системы работали хорошо - и правоохранительная и судебная система. Мы уже сейчас показываем очень хорошие результаты и будем показывать такие же результаты и далее", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что 13 октября стартовал конкурс на должность руководителя САП и уже было проведено первое заседание.

"Поэтому - мы работаем", - констатировала генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно, что Венедиктова переехала жить в президентскую резиденцию после тайного измения Кабмином перечня тех, кому разрешено проживание в ней, и оплачивая за ее аренду сумму, намного меньше бюджетных расходов на ее содержание. 

"Пуща-Водица" подтвердила проживание Венедиктовой в госрезиденции. По условиям договора Венедиктова выедет с резиденции в Пуще-Водице до конца недели.

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