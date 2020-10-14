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14 октября 2020, среда, 14:31 353
Общество 2020-10-14T14:45:03+03:00
Українські Новини
Умер легендарный украинский филолог и преподаватель Александр Пономарив

Умер легендарный украинский филолог и преподаватель Александр Пономарив

Елена Новикова
Ученый, КНУ имени Шевченко, Александр Пономарив, Языковед, Умер Александр Пономарив, Филолог, Пономарив
Александр Пономарив. Фото: Громадське
Александр Пономарив. Фото: Громадське

В 7 утра в среду, 14 октября, на 85-м году жизни умер доктор филологических наук, профессор и языковед Александр Пономарив. Об этом в комментарии hromadske сообщил директор Института журналистики Владимир Ризун.

По его словам, последний год ученый лежал в больнице и был "в плохом состоянии". А 30 июня 2020 года стало известно, то Пономарива госпитализировали с переломом хребта.

Ризун добавил, что похороны состоятся 17 октября, а дополнительная информация о том, когда именно состоится прощание, появится на сайте КНУ имени Тараса Шевченко.

Александр Пономарив родился 17 октября 1935 года. Украинский языковед, переводчик, публицист, общественный деятель. Доктор филологических наук (1991), профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где он преподавал более 40 лет.

Ученый опубликовал сотни научных и публицистических работ. Переводил на украинский с новогреческого языка и пяти славянских языков. Был одним из самых активных членов общества украинского языка "Просвита" и правописанию, которая исправляла русифицируемое украинский язык.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2019 года Александр Пономарив объявил о прекращении преподавательской деятельности в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

5 октября 2020 года стало известно, что декан географического факультета КНУ им. Шевченко Ярослав Олейник умер от COVID-19.

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