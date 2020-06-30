Известный украинский профессор Александр Пономарив госпитализирован с переломом хребта

Известный украинский филолог, языковед и профессор Александр Пономарив, госпитализирован в тяжелом состоянии. Профессор сломал два позвонка. Об этом сообщил в фейсбуке заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Литвиненко.

"Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Лечение требует значительных средств", - написал Литвиненко.

На данный момент для профессора ведется сбор средств на карточку жены Раисы Кучер: 5168 7456 0116 2826.

Как сообщали Українські Новини, Александр Пономарив - украинский языковед, переводчик, публицист, общественный деятель. Является Доктором филологических наук, профессором кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ им. Шевченко, академик Академии наук высшей школы. Входит в Национальную комиссию Украины по вопросам правописания.

Также он заместитель председателя Всеукраинского общества "Просвіта" им. Шевченко.

Пономарив автор более 250 научных, научно-популярных и научно-публицистических работ по истории, стилистики и культуры украинского языка.

В сентябре 2019 года объявил о прекращении преподавательской деятельности в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.