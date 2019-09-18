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  • Прекратил преподавательскую работу легендарный языковед профессор Александр Пономарив
18 сентября 2019, среда, 17:06 43
Жизнь 2019-09-18T17:10:36+03:00
Українські Новини
Прекратил преподавательскую работу легендарный языковед профессор Александр Пономарив

Прекратил преподавательскую работу легендарный языковед профессор Александр Пономарив

Александр Пономарив. Фото: facebook.com/julia.nesteryak
Александр Пономарив. Фото: facebook.com/julia.nesteryak

Прекратил преподавательскую работу украинский языковед, переводчик, публицист, общественный деятель, доктор филологических наук, профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Александр Пономарив.

Об этом сообщила преподаватель Института журналистики Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Юлия Нестеряк.

"Профессор, как и актер, должен вовремя уйти, в расцвете лет. С таким убеждением легенда Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, профессор, хранитель украинского языка Александр Данилович Пономарив сказал до свидания родном учебному заведению... Прекратил преподавательскую деятельность, но пообещал остаться активным блогером и ученым. Вся наша семья - его студенты", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко объявлял конкурс по отбору подрядчика на капитальное строительство нового корпуса Института журналистики на месте недостроенного спортивно-оздоровительного комплекса по улице Мельникова, 36 в Киеве.

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