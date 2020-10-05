Декан географического факультета КНУ им. Шевченко Ярослав Олейник умер от COVID-19

Академик Национальной академии педагогических наук Украины и декан географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессор Ярослав Олейник умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Ему было Об этом сообщил президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень на своей странице в Facebook.

"Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олийника Ярослава Богдановича. Причина смерти - коронавирус. Нельзя поверить. Всегда активный, динамичный, действенный Ярослав Богданович был примером для всех, с кем он общался. Очень порядочный и обязательный человек. Патриот Украины. Большой защитник географии. Нам всем будет его не хватать. Вечная и светлая память Ярославу Богданович Олейнику! Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

Ярослав Олейник умер в возрасте 68 лет.

Как сообщали Українські Новини, 4 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 771 до 230 233, количество умерших от заболевания - на 33 человека до 4 430.

Также под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей.

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