Киевлян досматривают и проверяют маршруты движения: полиция усилила меры безопасности в центре

Полиция усилила меры безопасности в связи с проведением мероприятий по случаю празднования Дня защитника Украины 14 октября в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

"По случаю Дня защитника Украины в Главное управление Национальной полиции в Киеве поступила информация от органов местной власти о запланированнном проведении нескольких массовых мероприятий в центре столицы... Киевские полицейские будут усиленно патрулировать улицы города и общественные места с целью недопущения нарушений общественного порядка и карантина", - говорится в нем.

Как отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, представители нескольких общественных организаций и политических партий заявили об организации и проведении 14 октября шествия, молебна и велопробега.

"Перед началом мероприятий специалисты взрывотехнической службы и кинологи проводят тщательную проверку мест, где состоятся собрания граждан, маршруты их движения... С целью немедленного реагирования на возможные изменения оперативной обстановки мы создали дополнительные группы быстрого реагирования... Будут дежурить усиленные следственно-оперативные группы. Кроме этого, полицейские будут осуществлять сопровождение колонны участников шествия", - сказал Крищенко.

С целью контроля и надлежащего реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций в столичном главке полиции Киева в круглосуточном режиме начал работу ситуационный центр.

Правоохранители также усилили охрану и на станциях столичного метрополитена.

"В местах проведения мероприятий сотрудники полиции диалога и других профильных служб проводят превентивные мероприятия с участниками мероприятий, чтобы не допустить конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка. При необходимости правоохранители будут проводить выборочные поверхностные проверки граждан. В связи с этим, просим с пониманием отнестись к таким превентивным мерам, поскольку это делается для безопасности граждан. Призываем участников и организаторов акций соблюдать требования действующего законодательства и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - добавил Крищенко.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня в Украине — официальный выходной, в который в Киеве будет проходить сразу несколько интересных мероприятий.

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