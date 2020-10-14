подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 октября 2020, среда, 12:35 156
Общество 2020-10-14T12:45:01+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса и смертей на Киевщине возросло

Количество новых случаев коронавируса и смертей на Киевщине возросло

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус.
Коронавирус.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 13 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 225 человек до 11 750, умерших - на 8 до 252.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В Киевской области по данным областного лабораторного центра, 14 октября 2020 года в 10:00 официально подтверждено уже 11 750 случаев заболевания на коронавирус. В том числе у 1 009 детей и у 1 234 медицинских работников. За сутки подтверждено 225 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), из них у 20 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет", - говорится в нем.

Из них 19 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 206 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 452 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 10 298 лиц.

Выздоровело всего 6 867 человек, из них 569 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 70 человек, из них 12 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 252 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступили сообщения о 8 летальных случаев.

За весь период, начиная с 14 марта, в "Киевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения поступило всего экстренных сообщений о 15 489 подозрениях на COVID-19.

Медицинское наблюдение установлено за 27 183 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 12 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 217 человек до 11 525, умерших - на 7 до 244.

Также с начала пандемии в Киеве наибольшее количество летальных случаев за сутки.

Тем временем в Украине 5,6 тыс. новых зараженных коронавирусом за сутки

Больше новостей о: Коронавирус статистика коронавируса Коронавирус в Киевской области

С начала пандемии в Киеве наибольшее количество летальных случаев за сутки
В Украине 5,6 тыс. новых зараженных коронавирусом за сутки. Данные по регионам
Новости
Выборы в Борщаговской ОТГ: Олесь Кудрик к выборам не брал на баланс детсады, купленные за 140 млн грн общины еще летом, - СМИ 13:02
Количество новых случаев коронавируса и смертей на Киевщине возросло 12:35
Сейчас в армии служит почти 31 тысяча женщин, — ВСУ 12:17
Почти 90% людей, умирающих от коронавируса, имеют сопутствующие болезни, - Степанов 11:50
С начала пандемии в Киеве наибольшее количество летальных случаев за сутки 11:47 Инфографика
больше новостей
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Трамваи остановились. Скришот видео
ДТП на улице Глубочицкой в Киеве остановило больше десятка трамваев 19:45
В следующем году в Киеве откроют 2 новые станции метро, – мэр Кличко 16:20
На COOP-рынке в Сумах реконструировали павильоны и запустили доставку продуктов на дом 09:09
больше новостей
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть 10:41
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
Пенсионеры. Фото: Pixabay
Пенсию можно назначить, не выходя из дома. Подробная инструкция 05:15 Инфографика
больше новостей
Почти 90% людей, умирающих от коронавируса, имеют сопутствующие болезни, - Степанов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok