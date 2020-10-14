Количество новых случаев коронавируса и смертей на Киевщине возросло

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 13 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 225 человек до 11 750, умерших - на 8 до 252.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В Киевской области по данным областного лабораторного центра, 14 октября 2020 года в 10:00 официально подтверждено уже 11 750 случаев заболевания на коронавирус. В том числе у 1 009 детей и у 1 234 медицинских работников. За сутки подтверждено 225 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), из них у 20 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет", - говорится в нем.

Из них 19 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 206 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 452 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 10 298 лиц.

Выздоровело всего 6 867 человек, из них 569 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 70 человек, из них 12 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 252 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступили сообщения о 8 летальных случаев.

За весь период, начиная с 14 марта, в "Киевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения поступило всего экстренных сообщений о 15 489 подозрениях на COVID-19.

Медицинское наблюдение установлено за 27 183 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 12 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 217 человек до 11 525, умерших - на 7 до 244.

Также с начала пандемии в Киеве наибольшее количество летальных случаев за сутки.

Тем временем в Украине 5,6 тыс. новых зараженных коронавирусом за сутки.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости