Количество новых случаев коронавируса и смертей на Киевщине возросло

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 13 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 225 человек до 11 750, умерших - на 8 до 252. Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. "В Киевской области по данным областного лабораторного центра, 14 октября 2020 года в 10:00 официально подтверждено уже 11 750 случаев заболевания на коронавирус. В том числе у 1 009 детей и у 1 234 медицинских работников. За сутки подтверждено 225 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), из них у 20 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет", - говорится в нем. Из них 19 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 206 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением). За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 452 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 10 298 лиц. Выздоровело всего 6 867 человек, из них 569 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет. За отчетные сутки выписаны 70 человек, из них 12 детей. Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 252 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступили сообщения о 8 летальных случаев. За весь период, начиная с 14 марта, в "Киевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения поступило всего экстренных сообщений о 15 489 подозрениях на COVID-19. Медицинское наблюдение установлено за 27 183 контактными лицами. Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 12 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 217 человек до 11 525, умерших - на 7 до 244. Также с начала пандемии в Киеве наибольшее количество летальных случаев за сутки. Тем временем в Украине 5,6 тыс. новых зараженных коронавирусом за сутки.