Количество новых случаев заражения коронавирусом в Киевской области начало расти

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 12 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 217 человек до 11 525, умерших - на 7 до 244 .

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В Киевской области, по данным областного лабораторного центра, 13 октября 2020 на 10:00 официально подтверждены уже 11 525 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 989 детей и у 1 220 медицинских работников. За сутки подтверждены 217 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), из них у 24 детей в возрасте от 5 месяцев до 17 лет", - сказано в нем.

23 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 194 человека находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 433 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 10 092.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 244 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступили сообщения о 7 летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.

Выздоровели всего 6 797 человек, из них 557 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За отчетные сутки выздоровели 102 человека, из них 8 детей.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки количество новых случаев COVID-19 увеличилось в 2 раза.

Также врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть.

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