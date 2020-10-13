В Киеве за сутки количество новых случаев COVID-19 увеличилось в 2 раза

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 12 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 397 человек до 28 090, умерших - на 10 до 497.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество больных в Киеве за минувшие сутки - 397 человек. 10 случаев - летальные. Всего от коронавируса в нашем городе умерли 497 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 090", - отметил мэр Киева.

Заболели 214 женщин в возрасте от 20 до 88 лет и 17 девочек от 2 месяцев до 17 лет, а также 157 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет и 9 мальчиков от 7 до 16 лет.

Среди заболевших - 23 медика.

В больницы столицы за сутки госпитализированы 65 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человек.

Всего коронавирус преодолел 9 961 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружено в Дарницком районе - 86, Деснянском - 81 и Днепровском районе - 57 случаев.

Распространение коронавируса в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, 12 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 133 до 270 587, количество умерших от заболевания – на 107 человек до 5 122.

Кроме того, врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть.

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