подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
15 октября 2020, четверг, 05:30 1398
Финансы 2020-10-15T05:30:01+03:00
Українські Новини
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину

Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину

Надежда Комендантова
Налоги, Налог на недвижимость, Налоги в Украине, Налог на автомобиль
Налог на недвижимость. Фото: Pixabay
Налог на недвижимость. Фото: Pixabay

В то время как мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права, в Украине в 2021-м придется больше платить за большие квартиры и дома. Такое увеличение уже предусмотрено Налоговым кодексом. Кроме того, для тех, кто самостоятельно покупает стаж, вырастут отчисления.

Как пишет "Обозреватель", если в январе 2020-го за один год нужно было заплатить 24,9 тыс. грн, то в январе 2021-го уже 31,6 тыс. грн.

Размер налога на недвижимость – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы (норма 60 квадратов для квартиры и 120 для дома, но может быть пересмотрена местной властью). Платить в 2021-м нужно за 2020-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4723 грн, значит, платить нужно до 70,8 грн за квадрат.

Предположим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив, и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется "лишние" 40 квадратов, это 2833 грн.

Если квартира сдается в аренду, заплатить придется больше. Если квартира или дом сдаются, налоговой льготы не будет, платить придется за каждый квадрат недвижимости, рассказывает риелтор Максим Бабуряк.

Кабинет министров зарегистрировал законопроект №4104, принятие которого приведет к повышению целого ряда налогов. Это позволит дополнительно собрать несколько миллиардов гривен и тем самым частично компенсировать дефицит бюджета.

Налог на машины. В Украине транспортный налог в размере 25 тысяч гривен сейчас платят владельцы машин возрастом до пяти лет и ценою от 375 минималок (чуть больше 1,8 млн грн). Кабинет министров предлагает последнюю норму снизить до 200 минималок (1 млн грн).

Если оставить старые правила, в следующем году минимальная цена, при которой нужно платить налог, составляла бы 2,2 млн грн. По новым правилам – 1,2 млн.

Как сообщали Українські Новини, осенью доллар начал дорожать, его курс в Украине в 2021 может достигнуть отметки в 30 гривен

Больше новостей о: Налоги Налог на недвижимость Налоги в Украине Налог на автомобиль

Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется ...
В Минэкономики опубликовали список автомобилей, ко...
Налоговая назвала ТОП-5 должников по налогам в Укр...
Антон Кучухидзе: о принципах государственной полит...
Пожизненное заключение за коррупцию. Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса
Порошенко лично вылечила от коронавируса главная критик медреформы Супрун Голубовская
Новости
Перевод часов-2020: когда в Украине нужно переводить часы 07:00
Разумков в сентябре заработал почти на 10 тысяч гривен меньше, чем его заместитель Стефанчук 06:30 Документ
В Украине существенно подорожает сахар. Какой будет цена на продукт 05:35
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
больше новостей
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Трамваи остановились. Скришот видео
ДТП на улице Глубочицкой в Киеве остановило больше десятка трамваев 19:45
На COOP-рынке в Сумах реконструировали павильоны и запустили доставку продуктов на дом 09:09
В Раде считают, что импорт электроэнергии в Украину делал невозможным ценовой сговор производителей 18:01
МАУ анонсировала рейсы на зимний сезон: какие страны смогут посетить украинцы 18:51
больше новостей
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть 10:41
Больше половины украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках 18:22
Выборы в Борщаговской ОТГ: Олесь Кудрик к выборам не брал на баланс детсады, купленные за 140 млн грн общины еще летом, - СМИ 13:02
больше новостей
В Раде переболели или болеют COVID-19 до 60 нардепов, — Разумков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok