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10 октября 2020, суббота, 05:55 4710
Экономика 2020-10-10T06:15:02+03:00
Українські Новини
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество

Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество

Кира Молчанова
Киев, Квартиры, Наследство
Квартира. Фото: Pixabay
Квартира. Фото: Pixabay

Министерство социальной политики инициирует запрет наследникам принимать наследство до того момента, пока они не компенсируют государству расходы на уход за старыми родственниками, о которых наследники не заботились. Однако даже те из наследников, которые за родственниками ухаживали, могут не успеть вступить в наследство из-за "черных риелторов", которые "перехватывают" недвижимость умерших практически после самых похорон.

О мошеннических схемах рассказал ресурс "Сегодня".

Трёхкомнатная квартира в неновом доме может стоить около 120 тысяч долларов. Если в ней жил одинокий человек, то после его смерти спустя год такая квартира перейдет государству. За это время у наследников есть шанс заявить о себе и доказать право на собственность. Но "черные риелторы" подделывают документы в пользу людей, которые к умершему отношения вообще не имеют. Например, якобы такую квартиру подарили 20 лет назад. После этого такую квартиру несколько раз продают на черном рынке. Пока наследники объявятся или квартира отойдет в пользу государству, недвижимость 2-3 раза сменит владельца.

Мошенники могут действовать быстрее. Например, когда родственники есть, но живут они в другой стране. "Черные риелторы" могут просто украсть документы на квартиру. После этого они задним числом переоформляют договор дарения и продают недвижимость за сотни тысяч долларов.

Специалисты советуют сразу после смерти родственника вносить в наследственный реестр запись, где четко установлена ​​охрана наследственного имущества. Такая запись фиксирует, что прежний владелец умер, но именно он и никто другой был хозяином квартиры. Тогда мошенники не смогут внести фиктивных данных о продаже или дарению имущества.

Таких квартир с пока не найденными наследниками за один день насчитывают от 2 до 5. В случае выявления таких квартир – соседи должны обратиться в общественные советы при райгосадминистрациях, такие есть в каждом районе.

Как сообщали Українські Новини, с помощью QR-кодов мошенники заражают телефоны вирусом и получают доступ к соцсетям их владельцев, а в некоторых случаях - банковскому приложению.

Ранее Приватбанк предупредил о фальшивой странице Privat24 в социальной сети Instagram.

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