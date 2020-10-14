На западе Украины вода в реках может подняться на 1 метр, — ГосЧС

В течение 14-15 октября на реках бассейнов Сяна и Днестра, что на западе Украины, возможен подъемы уровней воды на 1 метр.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"В течение 14 - 15 октября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями 13 октября на 8 часов, без негативных последствий", - сказано в нем.



Как сообщали Українські Новини, в праздник Покрова в Карпатах выпал снег, температура опустилась до -4, а также ограничена видимость до 50 метров.



По прогнозу синоптика, ощутимое похолодание придет в конце недели, дневная температура воздуха будет снижаться постепенно до + 5 + 12 градусов в течение 16-18 октября, ночью местами возможны заморозки.



Кроме того, первые морозы и снег ожидаются уже в октябре. 29-31 октября ожидаются даже ночные морозы до -3-5 градусов. В отдельных регионах, прежде всего на севере и востоке страны, возможны дожди со снегом и небольшой мокрый снег.

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