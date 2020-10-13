В среду в Украине ожидаются дожди, местами грозы и туман. Но в некоторых регионах будет сухо

14 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов, тогда как ранее синоптики сообщали, что украинцев ожидает аномальная зима. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью умеренный, местами существенный дождь, кое-где с грозой, днем без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +10…+15 градусов. В Карпатах ночью существенный дождь и мокрый снег, днем умеренный дождь и мокрый снег, температура ночью 0…+5 градусов, днем 0…+5 градусов. В Моршине ночью умеренный, местами существенный дождь, днем местами умеренный дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов. В Трускавце ночью умеренный, местами существенный дождь, днем местами умеренный дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов. В Сваляве ночью существенный дождь, днем умеренный дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+22 градуса, в Житомирской области +11…+16 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса, в Винницкой области +13…+18 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса. Погода в Украине в среду, 14 октября. Карта: Гидрометцентр Как сообщали Українські новини, первые морозы и снег ожидаются уже в октябре. Также синоптики предупреждали о тумане.