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14 октября 2020, среда, 06:50 140
Lifestyle 2020-10-14T06:50:02+03:00
Українські Новини
14 октября — праздник Покрова Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках и открытках

14 октября — праздник Покрова Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках и открытках

Валерия Драгомирова
Покров Пресвятой Богородицы, ПоКроВа, Поздравление с Покровом

В среду, 14 октября, отмечается великий православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день украинцы также отмечают День защитника и День украинского казачества. Українські Новини подготовили картинки, чтобы поздравить своих родных и близких.

Согласно легенде, в этот день войско во главе с Аскольдом взяло в осаду Константинополь. Жители города молились Божией Матери с просьбой о спасении города. А Богородица явилась перед ними и укрыла их своим покровом (омофором).

С Покровом. Картинка: pinterestС Покровом. Картинка: pinterest

Покров Пресвятой Богородицы. Картинка: pinterestПокров Пресвятой Богородицы. Картинка: pinterest

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Картинка: pinterestС праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Картинка: pinterest

С Покровом Пресвятой Богородицы. Картинка: pinterestС Покровом Пресвятой Богородицы. Картинка: pinterest

Поздравление с Покровом. Картинка: pinterestПоздравление с Покровом. Картинка: pinterest

С праздником Покрова. Картинка: pinterestС праздником Покрова. Картинка: pinterest


Как сообщали Українські Новини, 14 октября в Украине государственный выходной. Таким образом на этой неделе украинцы будут отдыхать три дня (в среду, субботу и воскресенье).

Кроме того, поздравления с Днем защитника Украины и Днем украинского казачества

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