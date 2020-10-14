14 октября — праздник Покрова Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках и открытках

В среду, 14 октября, отмечается великий православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день украинцы также отмечают День защитника и День украинского казачества. Українські Новини подготовили картинки, чтобы поздравить своих родных и близких.

Согласно легенде, в этот день войско во главе с Аскольдом взяло в осаду Константинополь. Жители города молились Божией Матери с просьбой о спасении города. А Богородица явилась перед ними и укрыла их своим покровом (омофором).

С Покровом. Картинка: pinterest

Покров Пресвятой Богородицы. Картинка: pinterest

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Картинка: pinterest

С Покровом Пресвятой Богородицы. Картинка: pinterest

Поздравление с Покровом. Картинка: pinterest

С праздником Покрова. Картинка: pinterest



Как сообщали Українські Новини, 14 октября в Украине государственный выходной. Таким образом на этой неделе украинцы будут отдыхать три дня (в среду, субботу и воскресенье).



Кроме того, поздравления с Днем защитника Украины и Днем украинского казачества.

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