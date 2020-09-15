Сегодня состоится традиционная осенняя презентация Apple. Что могут показать на презентации, и где смотреть

Сегодня, 15 сентября, состоится традиционная осенняя презентация новинок от Apple, на которой новую модель iPhone 12, скорее всего, не покажут. Об этом сообщает Bloomberg. Традиционно в сентябре Apple показывает новую модель iPhone, но в этом году, в связи с пандемией коронавируса, новый iPhone 12 могут и не показать, так как возможна задержка в производстве и поставке комплектующих для смартфона. Эксперты считают, что Apple может представить новый смартфон в октябре. Сегодня же инсайдеры ожидают презентацию новых часов Apple Watch, так как название сегодняшней презентации Time Flies, то есть "Время летит". Также известно, что в этом году презентация пройдет исключительно в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Прямую трансляцию презентации можно будет посмотреть на официальном канале Apple в Youtube в 20:00 по Киеву. Как сообщали Українські новини, ранее в сети появились фотографии нового iPhone 12 от производителей чехлов для смартфона. Также инсайдеры показали видео с новым iPhone 12, назвали ориентировочные цены на всю линейку смартфонов, и сообщили, что новый iPhone предположительно будет поставляться без зарядного устройства и стандартных наушников в комплекте. Кроме того, Павел Дуров, создатель социальной сети Вконтакте и мессенджера Telegram, заявил, что политика Apple бьет по каждому владельцу iPhone.