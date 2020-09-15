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  • Сегодня состоится традиционная осенняя презентация Apple. Что могут показать на презентации, и где смотреть
15 сентября 2020, вторник, 18:37 149
Технологии 2020-09-15T18:38:05+03:00
Українські Новини
Сегодня состоится традиционная осенняя презентация Apple. Что могут показать на презентации, и где смотреть

Сегодня состоится традиционная осенняя презентация Apple. Что могут показать на презентации, и где смотреть

Александр Савич
Мобильный телефон, Apple, iPhone, Смартфон, Презентация, Apple Watch, iPhone 12

Сегодня, 15 сентября, состоится традиционная осенняя презентация новинок от Apple, на которой новую модель iPhone 12, скорее всего, не покажут. Об этом сообщает Bloomberg.

Традиционно в сентябре Apple показывает новую модель iPhone, но в этом году, в связи с пандемией коронавируса, новый iPhone 12 могут и не показать, так как возможна задержка в производстве и поставке комплектующих для смартфона.

Эксперты считают, что Apple может представить новый смартфон в октябре.

Сегодня же инсайдеры ожидают презентацию новых часов Apple Watch, так как название сегодняшней презентации Time Flies, то есть "Время летит".

Также известно, что в этом году презентация пройдет исключительно в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Прямую трансляцию презентации можно будет посмотреть на официальном канале Apple в Youtube в 20:00 по Киеву.

Как сообщали Українські новини, ранее в сети появились фотографии нового iPhone 12 от производителей чехлов для смартфона.

Также инсайдеры показали видео с новым iPhone 12, назвали ориентировочные цены на всю линейку смартфонов, и сообщили, что новый iPhone предположительно будет поставляться без зарядного устройства и стандартных наушников в комплекте.

Кроме того, Павел Дуров, создатель социальной сети Вконтакте и мессенджера Telegram, заявил, что политика Apple бьет по каждому владельцу iPhone

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