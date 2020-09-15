Сегодня состоится традиционная осенняя презентация Apple. Что могут показать на презентации, и где смотреть

Традиционно в сентябре Apple показывает новую модель iPhone, но в этом году, в связи с пандемией коронавируса, новый iPhone 12 могут и не показать, так как возможна задержка в производстве и поставке комплектующих для смартфона.

Эксперты считают, что Apple может представить новый смартфон в октябре.

Сегодня же инсайдеры ожидают презентацию новых часов Apple Watch, так как название сегодняшней презентации Time Flies, то есть "Время летит".

Также известно, что в этом году презентация пройдет исключительно в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Прямую трансляцию презентации можно будет посмотреть на официальном канале Apple в Youtube в 20:00 по Киеву.

Как сообщали Українські новини, ранее в сети появились фотографии нового iPhone 12 от производителей чехлов для смартфона.

Также инсайдеры показали видео с новым iPhone 12, назвали ориентировочные цены на всю линейку смартфонов, и сообщили, что новый iPhone предположительно будет поставляться без зарядного устройства и стандартных наушников в комплекте.

Кроме того, Павел Дуров, создатель социальной сети Вконтакте и мессенджера Telegram, заявил, что политика Apple бьет по каждому владельцу iPhone.

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