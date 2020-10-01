В ходе недавнего мероприятия Launch Night In компания Google презентовала два новых смартфона — Pixel 4a 5G и Pixel 5, которые можно будет приобрести уже в ближайшее время. Как передают Україснькі Новини, об этом пишет ITC.ua.

Первое, на что следует обратиться внимание, что более премиальный Pixel 5 не получил флагманский процессор. Вместе этого смартфон оснастили уже знакомым чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G. Ожидается, что подобное решение разработчиков удовлетворит далеко не всех пользователей.

Оба смартфона получили обновленную камеру. Теперь это не телефото модуль, а сверхширокоугольный модуль с сенсором на 16МП и 12,2МП модулем, который отвечает за приближение изображения. Отмечается, что впервые камера на смартфонах Pixel сможет поддерживать запись видео в 4К с частотой 60 кадров в секунду.

Pixel 5 получит три микрофона, а Pixel 4a 5G — одним микрофоном меньше. Кроме того, "пятерка" получит более мощную батарею на 4000 мА·ч с возможностью беспроводной зарядки, в отличие от 3800 мА·ч для Pixel 4a 5G.

Также смартфоны будут различаться корпуса. В характеристиках указано, что Pixel 5 получит корпус из 100% переработанного алюминия. Корпус Pixel 4a 5G будет изготавливаться из более привычного поликарбоната.

Как сообщали Українські Новини, ранее компания Google выпустила обновление для своего картографического сервиса Google Maps, после которого пользователи смартфонов смогут узнавать о ситуации с распространением коронавируса прямо на картах.

Также сообщалось, что китайские производитель мобильных телефонов Vivo показал прототип смартфона, корпус которого способен менять цвет.

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