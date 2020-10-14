Нова лінійка iPhone і смарт-колонка. Які новинки представив Apple на презентації

Вчора, 13 жовтня, відбулася презентація компанії Apple, на якій була представлена довгоочікувана і обговорювана лінійка нових iPhone п ісля того, як у вересні компанія Apple провела презентацію нового годинника Apple Watch . Відео презентації опубліковано на офіційному сайті компанії.

Так, під час презентації були представлені нові iPhone і смарт-колонка HomePod mini.

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini став найменшим смартфоном в лінійці, має 5,4-дюймовий екран, основну здвоєну камеру з ширококутним і надширококутним об'єктивами. Обсяг флеш-пам'яті 64, 128 і 256 Гб.

iPhone 12 mini

iPhone 12

Базовою в лінійці є модель iPhone 12 з екраном діагоналлю 6,1 дюйма. Основна камера і пам'ять не відрізняються від цих характеристик в iPhone 12 mini. Те ж саме стосується кольорів (їх всього п'ять: зелений, синій, золотий, сірий і сріблястий) і обсягу пам'яті.

iPhone 12. Фото: сайт Apple

iPhone 12 Pro

Ця модель отримала діагональ 6,1 дюйма. В основній камері, крім ширококутного і надширококутного об'єктива, є ще телеоб'єктив з 4-кратним оптичним зумом і сканер-далекомір LiDAR. Обсяг пам'яті - 128, 256 або 512 Гб.

iPhone 12 Pro Макс

iPhone 12 Pro Max отримав екран 6,7 дюйма. Основна камера, як і в iPhone 12 Pro, але її телеоб'єктив вже з 5-кратним оптичним зумом.

Як повідомляли Українські Новини, компанія Apple 15 квітня представила світу новий iPhone SE, стартова вартість якого 399 доларів.

Також Google представила Pixel 5 і Pixel 4a 5G

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