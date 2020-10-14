Рейсы в никуда. Почему авиакомпании просто катают пассажиров над городом

В Украине уже почти неделю за сутки регистрируют около 5 тысяч новых случаев коронавируса, но есть страны, где эпидемическая ситуация еще хуже. Там до сих пор запрещено авиасообщение. Для туристов, которые соскучились по небу, авиакомпании придумали способ создать имитацию перелета – сесть в самолет, который покружит над городом пару часов и сядет в точке взлета.

Ресрус "Ветер дует" со ссылкой на The New Yourk Times рассказал о своеобразном развлечении – рейсах в никуда.

До сих пор в Брунее, Японии и Австралии не разрешены международные перелеты. Зато можно полетать на самолете на рейсах, которые начинаются и заканчиваются в одном месте. Некоторые авиакомпании называют это "живописными полетами", другие же называют их "полетами в никуда".

Туристы, которые летают такими рейсами, признаются, что соскучились по самолетам и путешествиям. Им приято услышать из динамиков голос капитана и около часа полетать над городом. Во время полета пассажирам подают блюда местной кухни, так что развлечение совмещено с ужином.

Такие рейсы помогают авиакомпаниям оставаться на плаву, пока туристы заперты внутри страны и не могут полететь куда-то. Персонал авиакомпаний обеспечивается работой, а туристы получают возможность полетать. Так, большинством людей полет воспринимается как просто средство достижения определенного места назначения, который существует только для того, чтобы перевезти их из одного места в другое. Однако для многих других - это захватывающая часть любого путешествия. Такой досуг помогает скрасить непростой 2020 год.

С середины августа авиакомпания Royal Brunei осуществила пять таких рейсов. К тому же поскольку в Брунее обнаружено сравнительно небольшое количество случаев коронавируса, она не требует от пассажиров одевать на борту маски, однако это обязательно для персонала. Такие же рейсы организовали и в Австрелии. Стоимость билетов на рейсы там колебалась от 787 до 3787 австралийских долларов, или примерно от 575 до 2765 американских долларов.

Австралийские "рейсы в никуда" не покидают воздушного пространства Австралии. К тому же, там возобновили рейсы над Антарктидой. Самолет не приземляется на холодном континенте, но из иллюминаторов самолета можно посмотреть на снег.

Несколько туристических агентов в Индии, Австралии и США заявили, что их клиенты за последние два месяца постоянно интересовались "полетами в никуда", поскольку вероятность того, что путешествия некоторое время не вернутся к норме, становится все более реальной.

"Полеты в никуда" обычно проходят без суеты, а некоторые авиалинии рассказывают пассажирам, где именно самолет пролетает. Рейс становится похожим на роскошную воздушную экскурсию.

Но экоактивисты не в восторге от подобной концепции. Авиаперелеты и так негативно влияет на окружающую среду, но в условиях пандемии такие рейсы – это просто дорогое развлечение, которое вредит природе.

Важно отметить, что в 2018 году на мировую гражданскую авиацию пришлось 918 млн тонн углекислого газа, что равно совокупным годовым выбросам Германии и Нидерландов. При этом глобальные выбросы в атмосферу уменьшатся на семь процентов, если запрет полетов будет действовать в некоторых частях мира до конца текущего года.

В авиакомпаниях парируют, что приобрели так называемый "углеводный кредит", чтобы компенсировать влияние семичасового полета на атмосферу. И что использует Airbus A320neo, который выдает меньше выбросов, по сравнению со многими другими самолетами.

Как сообщают Українські Новини, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запланировала 22 международных направления на период зимней навигации (с 25 октября до начала марта 2021 года).

При этом МАУ запретила применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха.

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