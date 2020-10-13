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  • В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"
13 октября 2020, вторник, 23:38 216
Экономика 2020-10-13T23:38:48+03:00
Українські Новини
В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

Анна Рудык
НБУ, Банки, Приватбанк, приложение
Дія. Фото: internetua.com
Дія. Фото: internetua.com

После того, как в приложении "Дія" появился техпаспорт автомобиля и список штрафов за нарушение ПДД, три банка запустили возможность обмена документами в данном приложении. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини. 

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации совместно работают над цифровизацией банковской системы Украины.

13 октября вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и председатель НБУ Кирилл Шевченко презентовали итоги первой недели работы новых онлайн-услуг для клиентов банков. 

Отмечается, что команда Минцифры одна из первых в мире запустила услугу передачи (шеринга) цифровых документов. 

Передача электронных паспортов в приложении "Дія" - это услуга, которая позволяет гражданам идентифицировать свою личность в банке и предоставить свои документы в цифровом формате, чтобы открыть банковский счет, не выходя из дома. 

Услугу можно использовать как на онлайн-ресурсах банка (мобильном приложении или сайте), так и в обычном отделении банка, где клиент подтверждает разрешение на передачу собственных данных с "Дія", и банк может предоставлять необходимую услугу.  

"Более 25 млн украинцев уже могут пользоваться услугами банков с помощью цифровых документов. На данный момент услуга шеринга цифровых документов доступна в Приватбанке, Монобанке и А-Банке. За первую неделю работы получено около 4 тыс. заявок новых клиентов на регистрацию через приложение", - говорится в сообщении НБУ.

Также указывается, что на данный момент более 30 банков готовятся к переходу на новый формат взаимодействия с клиентами.   

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК заяви, что украинцам вряд ли удастся воспользоваться электронными документами в приложении "Дія" на выборах.

Тем временем в почтовых отделениях соответствующее оборудование есть, и клиенты акционерного общества "Укрпочта" могут предъявлять электронные версии документов в приложении "Дія" для получения посылок.

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