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09 октября 2020, пятница, 21:40 15
Общество 2020-10-09T21:40:28+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня получить посылку в "Укрпочте" можно с е-документами в приложении "Дія"

С сегодняшнего дня получить посылку в "Укрпочте" можно с е-документами в приложении "Дія"

Елена Новикова
Почта, Укрпочта, Посылка, Владислав Криклий, Дія, Электронные документы
"Укрпочта". Фото: prompolit.info

Клиенты акционерного общества "Укрпочта" могут предъявлять электронные версии документов в приложении "Дія" для получения посылок, в то время, как банковские счета можно будет открывать без паспортов.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра Владислава Криклия, передают Українськi Новини.

"9 октября, во Всемирный день почты Министерство инфраструктуры Украины, Министерство цифровой трансформации и АО "Укрпочта" заключили трехсторонний меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере цифровой трансформации, развития цифровой инфраструктуры, а также оптимизации предоставления админуслуг и услуг почтовой связи. Первым шагом к этому стала возможность использования клиентами "Укрпочты" приложения "Дія" для предъявления электронных версий своих документов при получении посылок", - сообщил Криклий.

По его словам, предъявление клиентами цифровых документов через приложение "Дія" будет осуществляться во всех компьютеризированных отделениях "Укрпочты", с их помощью можно получить все внутренние и международные отправления, письма и т.д. без наложенного платежа или с наложенным платежом на сумму до 5 тыс. гривен.

При этом со следующего года "Укрпочта" планирует убрать и это ограничение.

Как сообщали Українськi Новини, в приложении "Дія" появился техпаспорт автомобиля и список штрафов за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось о том, что в приложении "Дія" появится электронный номер налогоплательщика.

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