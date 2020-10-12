Украинцам вряд ли удастся воспользоваться электронными документами в приложении "Дія" на выборах, — ЦИК

В день местных выборов украинцам не удастся получить бюллетени для голосования при помощи электронных документов в приложении "Дія": у большинства избирательных комиссий просто не будет соответствующего оборудования, чтобы проверить такой паспорт.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

По ее словам, сейчас у участковых избиркомов нет технических устройств для проверки паспорта в приложении "Дія", поэтому вдень выборов на участки нужно будет идти с паспортом в виде книги или ID-карточки.

"Предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дія" можно будет только при условии наличия у УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт, по состоянию на сейчас у УИК таких устройств нет", – написала Гатауллина.

Кроме того, чтобы бюллетень все-таки выдали, избирателю придется снять маску, чтобы члены избирательной комиссии могли установить личность человека. А вот страницу с местном регистрации проверять не будут – сейчас избирательный адрес может не совпадать с адресом в паспорте. Кроме того, если в паспорте нет вовремя вклеенного фото в 25 или 45 лет, то проголосовать все равно можно будет.

Как сообщали Українські Новини, в почтовых отделениях соответствующее оборудование есть, и клиенты акционерного общества "Укрпочта" могут предъявлять электронные версии документов в приложении "Дія" для получения посылок.

Кроме того, Министерство цифровой трансформации запустило услуги по отображению свидетельства о регистрации транспортного средства для лиц, которые ими пользуются, и штрафов за нарушение правил дорожного движения в приложении "Дія".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости