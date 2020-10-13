В Нидерландах зафиксирован первый в мире случай смерти после повторного заражения коронавирусом

В то время, как в Украине зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом, 89-летняя жительница Нидерландов умерла после того как заразилась Covid-19 повторно.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Сообщается, что это первая смерть в мире, подтвержденная после повторного заражения коронавирусом. Женщина страдала от болезни Вальденстрема, редкой формы рака костного мозга.

В этом году пациентка обратилась в отделение неотложной помощи одной из больниц на юге страны. У нее была лихорадка, и она сильно кашляла. У женщины был положительный результат теста на Covid-19. Через пять дней симптомы прошли, и ее выписали из больницы.

Через два месяца ей был назначен новый курс химиотерапии. После него у больной снова поднялась температура, начался кашель и одышка.

Она была повторно госпитализирована и вновь получила положительный результат теста. У пациентки дважды был отрицательный результат теста на антитела к вирусу в крови. На 8-й день госпитализации ее состояние резко ухудшилось, и через две недели она умерла.

Отмечается, что во всем мире известно о 23 случаях повторного заражения коронавирусом. Впервые повторную инфекцию нашли у 33-летнего жителя Гонконга. В большинстве этих случаев повторная инфекция была менее тяжелой, чем начальная.

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