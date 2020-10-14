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14 октября 2020, среда, 06:00 64 Документ
Кабмин 2020-10-14T07:15:04+03:00
Українські Новини
Федоров в сентябре получил почти "голый" оклад с командировочными

Федоров в сентябре получил почти "голый" оклад с командировочными

Анна Рудык
Михаил Федоров, зарплаты Кабмина, Минцифра, зарплаты чиновников
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который в августе получил "карантинные" 47 тыс., за сентябрь составила 55 810 гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Федорову за сентябрь была начислена зарплата в размере 55 810 гривен, из которых 52 529 гривен составил должностной оклад, 2 501 гривну - командировочные, 780 гривен - перерасчет за август в связи с превышением максимального размера зарплаты.

Сумма удержанных налогов составила 10 883 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 44 927 гривен.

Зарплата Федорова за сентябрьЗарплата Федорова за сентябрь

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за июнь составила 47,2 тыс. гривен. Согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада было отсчитано 8 870 гривен.

Также аработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за май составила 82 тыс. гривен.

 
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