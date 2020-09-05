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05 сентября 2020, суббота, 13:20 108 Документ
Кабмин 2020-09-05T13:22:17+03:00
Українські Новини
Федоров в последний месяц лета снова получил "карантинную зарплату" 47 тыс. гривен

Федоров в последний месяц лета снова получил "карантинную зарплату" 47 тыс. гривен

Анна Рудык
Зарплаты, Зарплаты министров, Михаил Федоров, зарплаты Кабмина
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

После получения карантинной зарплаты в июне, заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за август составила 58,5 гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Федорову за август была начислена зарплата в размере 58 568 гривен.

Должностной оклад составил 44 024 гривны, командировочные - 2 752 гривны, отпускные - 18 422 гривны.

Согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" из должностного оклада было высчитано 6 630 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 11 421 гривну.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 47 147 гривен.

Зарплата Федорова за августЗарплата Федорова за август

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за июнь составила 47,2 тыс. гривен.

Также аработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за май составила 82 тыс. гривен.

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