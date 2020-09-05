Федоров в последний месяц лета снова получил "карантинную зарплату" 47 тыс. гривен

После получения карантинной зарплаты в июне, заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за август составила 58,5 гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин. Согласно ему, Федорову за август была начислена зарплата в размере 58 568 гривен. Должностной оклад составил 44 024 гривны, командировочные - 2 752 гривны, отпускные - 18 422 гривны. Согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" из должностного оклада было высчитано 6 630 гривен. Сумма удержанных налогов составила 11 421 гривну. Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 47 147 гривен. Зарплата Федорова за август Как сообщали Українськi Новини, заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за июнь составила 47,2 тыс. гривен. Также аработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за май составила 82 тыс. гривен.