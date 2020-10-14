Федоров у вересні отримав майже "голий" оклад з витратами на відрядження

У вересні заробітна плата віце-прем'єр-міністра, міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, який в серпні отримав "карантинні" 47 тис., склала 55 810 гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з ним, Федорову за вересень була нарахована зарплата розміром 55 810 гривень, з яких 52 529 гривень склав посадовий оклад 2 501 гривню - на відрядження, 780 гривень - перерахунок за серпень у зв'язку з перевищенням максимального розміру зарплати.

Сума утриманих податків склала 10 883 гривень.

Фактична сума коштів, отримана віцепрем'єром, склала 44 927 гривень.

Зарплата Федорова за вересень

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова за травень становила 82 тис. гривень.

Крім того, Кабмін призначив віцепрем'єр-міністр, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова координатором захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства в інтернеті.

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