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25 июня 2020, четверг, 06:30 2757 Документ
Кабмин 2020-06-25T07:45:02+03:00
Українські Новини
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности

Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности

Анна Рудык
Кабмин, Зарплаты, Михаил Федоров, зарплаты чиновников
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который задекларировал доходы за 2019, за май составила 82 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Федорову за май была начислена зарплата в размере 81 940 гривен.

Должностной оклад составил 56 100 гривен, перерасчет зарплаты за март-апрель - 1 394 гривны, а также ему было выплачено пособие по временной нетрудоспособности за счет Фонда социального страхования в размере 33 316 гривен.

Однако, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада было отсчитано 8 870 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 481 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 72 458 гривен.

Зарплата Михаила Федорова. Ответ Министерства цифровой трансформацииЗарплата Михаила Федорова. Ответ Министерства цифровой трансформации

Как сообщали Українськi Новини, Федорова назначили координатором защиты детей от сексуальной эксплуатации и насилия в интернете.

Также министр цифровой трансформации в марте заработал меньше 1,5 тыс. долларов.

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