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13 октября 2020, вторник, 20:50 23
Происшествия 2020-10-13T20:54:14+03:00
Українські Новини
Спецназ в центре Киева задерживал грабителей со стрельбой и погоней

Спецназ в центре Киева задерживал грабителей со стрельбой и погоней

Кира Молчанова
Киев, Полиция, Задержание, Погоня, Спецоперация, КОРД

Одной из причин пробок в центре Киева стала спецоперация по задержанию иностранных грабителей, которых удалось остановить только со стрельбой и погоней.

Об этом рассказала пресс-служба управления Национальной полиции Украины.

В задержании, которое прошло на Крещатике, принимали участие сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции и оперативники полиции Киева с привлечением бойцов КОРДа.

В сообщении говорится, что злоумышленники попытались скрыться, протаранив четыре автомобиля киевлян. Спецназовцам пришлось стрелять из табельного оружия. При этом бойцы ни в кого не попали, но злоумышленников задержали.

Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они сегодня на улице Леси Украинский отобрали сумку с деньгами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Задержание в центре Киева. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины Задержание в центре Киева. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

Машина грабителей протаранила еще четыре. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины Машина грабителей протаранила еще четыре. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

Движение на Крещатике перекрыто. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины Движение на Крещатике перекрыто. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

Кадры погони и задержания очевидцы выложили в социальные сети.

Как сообщали Українські Новини, в застрявшем в пробках Киеве остановилось движение трамваев на улице Глубочицкой недалеко от станции метро Лукьяновская.

Правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

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