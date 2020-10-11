Ученые рассказали, как коронавирус влияет на мозг и вызывает потерю обоняния

В то время как в Великобритании выделили шесть основных форм течения заболевания COVID-19, вскрытие показало, что более чем у половины пациентов, скончавшихся от Covid-19, вирус обнаруживается в тканях мозга: это свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему. Вместе с тем патологические изменения здесь не слишком велики. Об этом рассказывается в новой статье, которую команда профессора Университетской клиники Гамбург-Эппендорф Маркуса Глатцеля (Markus Glatzel) опубликовала в журнале Lancet Neurology, пишет naked-science.

Авторы провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от Covid-19 в марте-апреле 2020 года, при среднем возрасте 76 лет. Отмечается, что практически у всех (93 процента) инфекция развилась на фоне существовавших хронических болезней — как правило, сердечно-сосудистой и респираторной систем. 74 процента скончались в больницах, причиной смерти врачи назвали вирусную пневмонию, вызванную Covid-19.

В ходе вскрытия и анализа тканей центральной нервной системы вирусная РНК или вирусные белки выделялись у 53 процентов погибших, а у восьми удалось идентифицировать и белки, и РНК. Следы SARS-CoV-2 обнаружились в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. По-видимому, вирус может проникать в ЦНС через блуждающий нерв, который связывает мозг с целым рядом органов, включая легкие, кишечник и носоглотку.

Результаты МРТ мозга пациентки с Covid-19 показали, что SARS-CoV-2 может быть нейротропным вирусом и способен вызывать инфекцию, первым симптомом которой будет аносмия.



У всех пациентов в той или иной степени наблюдался астроглиоз — аномальное разрастание поддерживающих клеток нервной ткани, астроцитов. У некоторых отмечались и другие изменения, которые иногда могут вести к невропатологическим осложнениям. Однако, по словам профессора Глатцеля, эти процессы скорее связаны с нейроиммунными реакциями защищающегося организма, а не с разрушительным действием самого вируса. Похоже, SARS-CoV-2 не наносит тканям ЦНС прямого поражения и не ведет к развитию полноценного вирусного энцефалита.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые из Университета Мерсина в Турции выявили, что коронавирус снижает уровень тестостерона у мужчин, что снижает сексуальное влечение и оказывает негативное влияние на иммунитет.

Также сообщалось, что в Великобритании люди, которые ранее переболели COVID-19, опубликовали полный список симптомов заражения коронавирусом.

Кроме того, специалисты показали наиболее распространенные ошибки при ношении защитной маски.

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