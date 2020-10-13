Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем"

Сегодня, 13 октября, в Харькове на базе "Экополиса ХТЗ" состоялось открытие производственной площадки, где группа DCH Александра Ярославского планирует организовать производство трамваев. Сюда бизнесмен планирует инвестировать 5,5 млн евро. Серийное производство обещают наладить через 1,5-2 года, а продукцию поставлять по всей Украине, где износ парка трамвайных вагонов свыше 90%. Как сообщали СМИ, изначально это была идея городской власти Харькова, которую в DCH посчитали инвестиционно привлекательной.

Выпускать трамваи планируют в связке с другими харьковскими промышленными предприятиями. В DCH заявляют о намерении создать мощный профильный машиностроительный конгломерат, поскольку это соответствует планам города по возрождению местной промышленности.

Ранее Александр Ярославский публично подтвердил интерес к "Электротяжмашу" и направил письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором выразил обеспокоенность судьбой предприятия и призвал принять меры для его спасения. А двигатели этого завода предполагалось использовать при сборке трамваев.

Бизнесмен подтвердил журналистам, что обращался к руководству страны, видя, что при таком ходе событий "закончится все крахом". "Сегодня завод стоит: 4 тыс. человек практически без работы, 3-месячная задолженность по заработной плате. Я предупреждал, что так оно и будет, и так оно и стало. У меня сердце кровью обливается: ведь есть же возможность те же электродвигатели поставить на наши трамваи. А что такое завод, вы же знаете: люди разбежались и завода нет! От "Серпа и молота" осталась ровная площадка из земли. Завода нет, а завод был помощнее чем "Электротяжмаш"... Хотелось бы чтобы правительство занималось промышленностью не на словах, и чтобы от этого был результат. А результаты по "Электротяжмашу" пока очень плачевны", - сказал Ярославский.

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов рассказал, что вчера побывал на "Электротяжмаше": "Зная, что здесь сегодня будет презентация, ко мне обратились с предложением, рассмотреть возможность сотрудничества. И попросить собственников предприятия ("Электротяжмаш" принадлежит государству и находится в ведении Фонда государственного иммущества Украины) о том, чтобы они тоже участвовали в трамвайном проекте".

На вопрос журналистов о Харьковском авиазаводе, по поводу которого Александр Ярославский тоже обращался к власти, бизнесмен сообщил, что сделал предложение правительству о привлечении инвестиций в размере 1 млрд долларов на это предприятие. "Я уже сделал предложение правительству о том, что я готов заняться Харьковским авиационным заводом. И я подсчитывал, что с последнего приезда премьер-министра со всеми своими замами, этот завод только дополнительно накопил долгов как общих, так и по зарплате. Ситуация не сдвинулась ни на сантиметр с места. Заявлениями завод не восстановишь, нужно заниматься конкретными делами. Предложение у правительства есть, ответа нет", - сказал он.

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