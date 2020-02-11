В Киеве могут встать трамваи и троллейбусы - зарплат водителей не хватает на еду

В Киеве водители общественного транспорта готовятся к забастовке через системную задержку зарплат и неудовлетворительные условия труда. Об этом говорится в сюжете программы "Свидетель" на телеканале НТН.

Так, работники троллейбусного депо №2 рассказали, что деньги им выдают с опозданием и частями. И самой зарплаты не хватает буквально на еду.

"Дали за декабрь - занес за коммунальные, вот за январь не дают ничего. Дадут четыре тысячи - унесу за коммунальные", - говорит водитель троллейбуса Владимир Коцюба.

Иван работает в депо больше года и за бедности потерял жену.

"У меня семья развалилась. Я за 12 месяцев получил зарплату трижды", - рассказал он.

У водителя троллейбуса Анатолия Мосина жена также работает водитель и обоим задерживают зарплату.

"Хлеба даже не на что купить. А если человек голоден идет на работу, это грозит вытекающими последствиями ... Были же аварии в нас. Это просто скрывают, закрывают на это глаза", - говорит он.

В подтверждение своих слов Мосин приглашает журналистов к себе домой. Показывает холодильник, в котором лоток с яйцами и четыре банки закруток. В шкафу два пакетика мятного чая и остатки кофе. На плите - гороховый суп: "Мы будем это есть и собака будет есть".

По его словам, тем, кто возмущается, угрожают увольнением. Сам раньше был ведущим инженером, его понизили в должности, а сейчас боится увольнения. Считает, что в свои 45 лет не сможет найти другую работу.

Условия труда у водителей довольно сложные. Уборные на конечных остановках - это роскошь.

"Особенно №5 ездит - в лесу будка. Но там уже так ее, извините, загадили, что туда сходить нельзя. Человек должен терпеть два с половиной - 3:00, пока не станет на обеде и сходит в туалет. А все остальные туалетов продано", - рассказывает Мосин.

На Старовокзальной улице, где заканчиваются маршруты нескольких трамваев, ранее был туалет для работников Киевпастранса, а теперь в этом помещении, судя по вывеске, скрытая лотерея. Рядом расположен кабинет нарколога, которая проверяет водителей перед выходом на маршрут. Она объясняет, как справляться с проблемой: «В памперсы. У нас туалета нет ".

При этом во многих водителей сложный график. Так, водитель Ирина просыпается в три часа ночи и заступает на смену в 5:00.

Председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Ус рассказал, что неоднократно шпитализував водителей маршрутных такси.

"За сутки спят две-3:00, из-за чего в них постоянная хроническая усталость, а это как раз один из рисков возникновения инфаркта и гипертонической болезни", - говорит он.

В КГГА на запрос журналистов по сумме долгов по зарплате не ответил. Зато ответили водителю трамвая Владимиру Котляр: его известили, что зарплату ему выплачивают вовремя. Также ему начали угрожать. По его словам, в депо работникам говорят прямым текстом: можете жаловаться куда хотите, денег нет и не будет.

Водители сообщили, что уже готовятся к забастовке, и считают, что это повлечет транспортный коллапс в Киеве.

Киевские водители уже бастовали в 2014 году. Тогда чиновники нашли деньги за один день. Журналисты утверждают, что и сейчас, после запроса в КГГА, некоторые из водителей получил деньги.

Транспортный эксперт Александр Кава уверен, что в бюджете Киева достаточно денег на общественный транспорт, однако качество работы только ухудшается.

"Это неадекватность работы руководства КП "Киевпастранс". В Киеве достаточно денег в бюджете, чтобы привести в адекватное состояние и материально-техническую базу в депо и автопарках, и также увеличить количество подвижного состава", - считает он.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве заработает новая система оплаты в транспорте.

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