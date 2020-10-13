підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Олександр Ярославський розповів, що буде з Харківським авіазаводом та "Електроважмашем"
13 жовтня 2020, вівторок, 19:47 138
Економіка 2020-10-13T19:56:50+03:00
Українські Новини
Олександр Ярославський розповів, що буде з Харківським авіазаводом та "Електроважмашем"

Олександр Ярославський розповів, що буде з Харківським авіазаводом та "Електроважмашем"

Ірина Дорофейчук
DCH Group, Олександр Ярославський, трамваї, Електроважмаш, Харківський авіазавод
Олександр Ярославський. Фото: прес-служба
Олександр Ярославський. Фото: прес-служба

Сьогодні, 13 жовтня, в Харкові на базі "Екополіса ХТЗ" відбулося відкриття виробничої площадки, де група DCH Олександра Ярославського планує організувати виробництво трамваїв. Сюди бізнесмен планує інвестувати 5,5 млн євро. Серійне виробництво обіцяють налагодити через 1,5-2 роки, а продукцію поставлятимуть по всій Україні, де знос парку трамвайних вагонів понад 90%. Як повідомляли ЗМІ, спочатку це була ідея міської влади Харкова, яку в DCH порахували інвестиційно привабливою.

Випускати трамваї планують в зв'язці з іншими харківськими промисловими підприємствами. У DCH заявляють про намір створити потужний профільний машинобудівний конгломерат, оскільки це відповідає планам міста з відродження місцевої промисловості.

Раніше Олександр Ярославський публічно підтвердив інтерес до "Електроважмашу" та направив лист Президенту України Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому висловив стурбованість долею підприємства і закликав вжити заходів для його порятунку. А двигуни цього заводу передбачалося використовувати при складанні трамваїв.

Бізнесмен підтвердив журналістам, що звертався до керівництва країни, передбачаючи, що за такого перебігу подій "закінчиться все крахом". "Сьогодні завод стоїть: 4 тис. людей практично без роботи, 3-місячна заборгованість по заробітній платі. Я попереджав, що так воно і буде, й так воно і стало. У мене серце кров'ю обливається: адже є ж можливість ті ж електродвигуни поставити на наші трамваї. А що таке завод, ви ж знаєте: люди розбіглися і заводу немає! Від "Серпа і молота" залишився рівний майданчик на землі. Заводу немає, а завод був потужніший ніж "Електроважмаш"... Хотілося б щоб уряд займався промисловістю не на словах, і щоб від цього був результат. А результати щодо "Електроважмашу" поки дуже плачевні", - сказав Ярославський.

Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов розповів, що вчора побував на "Електроважмаші": "Знаючи, що тут сьогодні буде презентація, до мене звернулися з пропозицією, розглянути можливість співпраці. І попросити власників підприємства ("Електроважмаш" належить державі та перебуває у веденні Фонду державного иммущества України) про те, щоб вони теж брали участь в трамвайному проект".

На питання журналістів щодо Харківського авіазаводу, з приводу якого Олександр Ярославський теж звертався до влади, бізнесмен повідомив, що зробив пропозицію уряду про залучення інвестицій в розмірі 1 млрд доларів на це підприємство. "Я вже зробив пропозицію уряду про те, що я готовий зайнятися Харківським авіаційним заводом. І я підраховував, що з останнього приїзду прем'єр-міністра з усіма своїми заступниками, цей завод лише додатково накопичив боргів як загальних, так й по зарплаті. Ситуація не зрушила ані на сантиметр з місця. Заявами завод не відновиш, потрібно займатися конкретними справами. Пропозиція уряд має, відповіді немає", - сказав він.

Більше новин про: DCH Group Олександр Ярославський трамваї Електроважмаш Харківський авіазавод

В Україні продовжили адаптивний карантин до кінця 2020 року. Що зміниться
Кабмін заборонив роботу ресторанів з 22:00 до 7:00
Новини
Олександр Ярославський розповів, що буде з Харківським авіазаводом та "Електроважмашем" 19:47
За добу Київ перевів на "дистанційку" ще 74 класи 19:41
Затори в Києві. Фото: Google Maps
У передсвятковий вівторок Київ паралізували гігантські затори. Список і карта найбільш завантажених вулиць 19:13
МАУ анонсувала рейси на зимовий сезон: які країни зможуть відвідати українці 18:51
Кабмін змінив критерії адаптивного карантину 18:43
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
більше новин
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку 11:32
Максиму Нефедову готують підозру за зловживання владою - вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ 13:15 Документ
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
МВФ поліпшив прогноз зниження ВВП України з 8,2% до 7,2% в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok