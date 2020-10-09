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  • Чиновникам АМКУ грозит уголовная ответственность за срыв сделки с китайскими инвесторами по "Мотор Сичи", – Охрименко
09 октября 2020, пятница, 15:23 565
Экономика 2020-10-09T15:24:42+03:00
Українські Новини
Чиновникам АМКУ грозит уголовная ответственность за срыв сделки с китайскими инвесторами по "Мотор Сичи", – Ох

Чиновникам АМКУ грозит уголовная ответственность за срыв сделки с китайскими инвесторами по "Мотор Сичи", – Охрименко

Петр Стуженко
АМКУ, Мотор Сич, Александр Охрименко, Украинский аналитический центр, DCH Group, Skyrizon
Александр Охрименко. Фото: 112.ua
Александр Охрименко. Фото: 112.ua

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) снова превысил установленный законодательством срок рассмотрения повторной заявки китайской компании Skyrizon и группы DCH на выдачу разрешения на концентрацию акций Публичного акционерного общества (ПАО) "Мотор Сич".

Напомним, что первое обращение за таким разрешением китайские инвесторы направили еще 3 года назад, но его раз за разом отклоняют без каких-либо объяснений. А заявка DCH была возвращена без рассмотрения под предлогом несоблюдения технических процедурных моментов. Действия АМКУ китайские инвесторы квалифицируют как одно из проявлений общего недружественного поведения украинской власти, имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций в "Мотор Сич". И направили в связи с этим претензию в Министерство юстиции с объявлением о намерении начать в международном арбитраже спор с государством Украина о возмещении ущерба на сумму 3,5 млрд долларов.

Охрименко считает, что срыв крупнейшей в истории Украины инвестиционной сделки со стратегическим внешним партнером обернется для и без того дефицитного госбюджета выплатами и нанесет серьезнейший репутационный удар по нашему государству. "Это позорное пятно на репутации Украины в среде международного инвестиционного сообщества, которому Президент Украины Владимир Зеленский дал личные гарантии всесторонней поддержки инвестиционной деятельности", - убежден эксперт.

По мнению Охрименко, АМКУ пользуется несовершенством правовой базы для манипуляций. "Украинское антимонопольное законодательство неоднозначно, может по-разному трактоваться и оставляет пространство для юридической казуистики. И АМКУ явно этим злоупотребляет. Вместо того, чтобы выполнять свои основные функции, чиновники маневрируют: тянут время, возвращают документы, придираются по мелочам. Тем самым пытаясь уйти от ответственности за свои решения", - сказал эксперт.

Эксперт считает, что это тупиковый путь. "Даже если сменится состав Кабинета Министров или Президент, тем должностным лицам АМКУ, которые сегодня под различными предлогами затягивают реализацию законных прав инвесторов на активы ПАО "Мотор Сич" уголовной ответственности не избежать. Начнут искать и назначать виноватых, и ответить придется неизбежно. И если бывшему руководителю АМКУ Юрию Терентьеву удалось вовремя оказаться уволенным, то Ольге Пищанской увильнуть от ответственности не удастся, потому что именно под ее руководством АМКУ довело страну до штрафа в 3,5 млрд долларов. Не исключаю вероятности, что кроме уголовной ответственности в Украине виновные в нарушении прав китайских инвесторов госслужащие АМКУ получат в свой адрес и международные персональные санкции. Даже добросовестные рядовые сотрудники АМКУ, на которых давят и которых без их личной выгоды втягивают в политические вопросы, окажутся вынуждены нести ответственность за чужие дела", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось ранее, в начале октября 2020 года, китайские инвесторы обратились с официальным письмом к народным депутатам Украины с требованием создать Временную специальную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента и защите инвестиционных прав. Китайские инвесторы утверждают, что на протяжении 3 лет, на основании вымышленных предлогов, они не могут войти на "Мотор Сич", стать полноправными собственниками и начать осуществлять хозяйственную деятельность.

Ситуация грозит увольнением десятков тысяч работников ПАО "Мотор Сич", существенными потерями государственного бюджета Украины, ухудшением международного имиджа Украины и компенсацией из госбюджета в пользу китайских инвесторов более 3,5 млрд долларов.

Инвесторы также обвиняют госорганы власти в коррупционных преступлениях с целью получения незаконных финансовых вознаграждений некоторыми представителями власти и сохранения контроля над предприятием со стороны бывшего директора "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, несмотря на то, что продал активы компании инвесторам из Китайской Народной Республики (КНР).

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