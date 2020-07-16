Приватизация Электротяжмаша спасет его от разворовывания и краха, - эксперты

Ситуация на государственном предприятии "Завод "Электротяжмаш" требует экстренного вмешательства президента Владимира Зеленского, иначе предприятие, входящее в пул объектов "большой приватизации", будет уничтожено его менеджментом и Фондом государственного имущества еще до приватизационного аукциона.

Такое мнение высказывают ведущие экономические и политические эксперты, которые по просьбе УН прокомментировали обнародованное накануне открытое письмо известного харьковчанина — украинского бизнесмена, владельца и президента группы DCH Александра Ярославского. В своем открытом письме к Президенту Украины Зеленскому он сообщил, что при нынешнем положении вещей завод Электротяжмаш не доживет до приватизации, и сейчас неважно, кто станет его новым владельцем — речь идет о спасении крупного важного для Харькова и Украины предприятия.

"Уголовные дела последних недель показали — так и есть. — ответил на вопрос о необходимости приватизации Электротяжмаша Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. — Завод торгует продукцией ниже себестоимости — это нонсенс! Куда идет разница? Не нужно объяснять. Гендиректор (Виктор Бусько, — ред.) руководит контролируемым доведением завода до банкротства. Иначе я не могу назвать происходящее на Электротяжмаше. Поставьте себе вопрос, что лучше: чтобы государственный завод гробили и грабили, или продать его?".

По мнению экспертов, Александр Ярославский единственный из ведущих бизнесменов страны, кто назвал вещи своими именами, чтобы привлечь своим публичным обращением внимание Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля к проблеме.

"Я могу представить как Ярославскому, искренне любящему родной город, больно смотреть на бесславный крах Электротяжмаша — некогда флагманского предприятия Харькова, отрасли, Украины. Безработные, утрата технологий, превращение завода в металлолом…" — прокомментировал открытое обращение Ярославского Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий.

"Президент должен сделать все возможное, чтобы остановить уничтожение завода, пока он управляется государством и государственными менеджерами. А потом сделать всё возможное, чтобы завод в процессе приватизации получил эффективного ответственного собственника. Металлолом, оставшийся от Электротяжмаша, господин Зеленский на приватизационном конкурсе продать не сможет", — пояснил Александр Охрименко.

Вадим Карасев добавил, что приватизация Электротяжмаша — знаковый проект для Украины, потенциальных инвесторов, а также интересный вызов и серьезное испытание для самой украинской власти. "Президенту достаточно понять, что через год он выставит на приватизацию груду металлолома — ему будет стыдно. Президенту достаточно задать себе вопрос: "Хочет ли Зеленский войти в историю как могильщик индустриально-технологической гордости Украины"?, — ему будет стыдно. Владимира Зеленского просят действовать, чтобы не было стыдно", — подытожил Карасев.

Накануне группа DCH обнародовала на своем официальном сайте обращение Александра Ярославского к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором, в частности, отметил: "Прошу Вас, господин президент, вмешаться в ситуацию и сохранить "Электротяжмаш" для Харькова и Украины. Не имеет значения, кто станет владельцем "Электротяжмаша" после его приватизации. Важно, чтобы завод жил, работал, развивался, платил налоги, давал рабочие места и зарплаты харьковчанам".

Как известно, вчера был киевский отель "Днепр", который продан за 1,11 млрд грн. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с приватизации отеля Днепр за 1,1 млрд грн., который находился на балансе Государственного управления делами, стартовала программа "большой приватизации".

Напомним, что приватизация госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" запланирована на 2021 год. В последнее время предприятие оказалось в удручающем экономическом положении, грозящем ему остановкой. Компания Укргидроэнерго выступила с публичным заявлением, что Электротяжмаш срывает поставки оборудования для модернизации генерирующих мощностей за средства кредитов ЕБРР и ЕИБ, что ставит под угрозу весь график реабилитации гидроэлектростанций. Относительно топ-менеджмента завода возбуждены уголовные дела за растраты и торговлю с РФ. Эксперты считают, что до полной и окончательной остановки завода остались считанные месяцы.