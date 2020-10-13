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13 октября 2020, вторник, 09:01 1240
Общество 2020-10-13T09:01:40+03:00
Українські Новини
Во вторник утром Киев "покраснел" от масштабных пробок: карта загруженных дорог

Во вторник утром Киев "покраснел" от масштабных пробок: карта загруженных дорог

Ольга Фандорина
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Пробка
Пробка

Перед общенациональным выходным на День Защитника Украины, во вторник, 13 октября Киев сковали масштабные пробки, которые охватили все районы столицы и пригород. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Практически все основные магистрали Киева стоят в заторах. В частности, проспект Любомира Гузара, а также улицы Гарматная, Николая Голего и Полевая.

Также парализовано движение и по проспекту Валерия Лобановского. Кроме того, масштабные пробки наблюдаются и на проспекте Победы - от станции метро "Политехнический институт" до "Житомирской".

Между станциями метро "Сырец" и "Дорогожичи" по улице Щусева также затруднено движение транспорта.

Пробки на Правом берегу Киева. Фото: Google mapsПробки на правом берегу Киева. Фото: Google maps

Пробки сковали также Большую Васильковскую и Короленковскую.

Также остановилось в заторах в столице и Набережное шоссе, улица Набережно-Рыбальская, проспект Степана Бандеры.

Пробки на Правом берегу Киева. Фото: Google mapsПробки на правом берегу Киева. Фото: Google maps

В пробках застряли и автомобили на мосту Патона, в районе станций "Левобережная", "Гидропарк", "Осокорки", "Позняки", "Славутич". Отметим, что улица Братиславская также попала в список самых загруженных в утро среды.

Голосеевский проспект также парализован заторами.

Пробки на левом берегу Киева. Фото: Google mapsПробки на левом берегу Киева. Фото: Google maps

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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