Впечатляющие фото ночного тумана от жителей Киева заполнили соцсети

Гидрометцентр рекомендует водителям во время тумана снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию, при остановке включать аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, ночь на четверг, 8 октября, в Киеве отличилась не только сильным туманом, который резко опустился на город, но и, как и предыдущая, оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Впервые с 1881 года температура не опустилась ниже 15,1 градусов тепла

Также вчера из-за сильной непогоды, дождя и ветра в Киеве вчера произошло 137 ДТП.

Кроме того, 7 октября в Киеве выпало рекордное количество осадков - 39 мм, что на 11 мм больше чем в 1905 году.

В среду в большинство областей Украины пришли дожди и сильный ветер. Так, из-за грозы в Киеве без света остался микрорайон Отрадный, что в Соломенском районе.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости