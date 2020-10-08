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08 октября 2020, четверг, 12:37 8
Общество 2020-10-08T12:37:32+03:00
Українські Новини
Впечатляющие фото ночного тумана от жителей Киева заполнили соцсети

Впечатляющие фото ночного тумана от жителей Киева заполнили соцсети

Ольга Фандорина
Погода, Туман, Фоторепортаж, погода в Киеве, Туман в Киеве

В Киеве ночью и утром наблюдался плотный туман, видимость составляла 200-500 метров. Киевляне опубликовали в соцсетях яркие фотографии ночного тумана.

Гидрометцентр рекомендует водителям во время тумана снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию, при остановке включать аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге.

Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad
Ночной туман в Киеве. Фото: facebook.com/sodel.vlad

Как сообщали Українські Новини, ночь на четверг, 8 октября, в Киеве отличилась не только сильным туманом, который резко опустился на город, но и, как и предыдущая, оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Впервые с 1881 года температура не опустилась ниже 15,1 градусов тепла

Также вчера из-за сильной непогоды, дождя и ветра в Киеве вчера произошло 137 ДТП.

Кроме того, 7 октября в Киеве выпало рекордное количество осадков - 39 мм, что на 11 мм больше чем в 1905 году.

В среду в большинство областей Украины пришли дожди и сильный ветер. Так, из-за грозы в Киеве без света остался микрорайон Отрадный, что в Соломенском районе.

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