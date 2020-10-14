подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 октября 2020, среда, 06:30 273 Документ
Судебная власть 2020-10-14T07:00:03+03:00
Українські Новини
Глава Антикоррупционного суда Танасевич в сентябре заработала на 116 тыс. гривен больше, чем в августе

Глава Антикоррупционного суда Танасевич в сентябре заработала на 116 тыс. гривен больше, чем в августе

Елена Новикова
Зарплата, Антикоррупционный суд, Елена Танасевич, зарплаты чиновников, зарплаты за сентябрь, глава Антикоррупционного суда
Елена Танасевич
Елена Танасевич

Зарплата глава Высшего антикоррупционного суда Елены Танасевич в сентябре составила 188 146,69 гривен, в то время, как в августе она заработала 72,1 тыс. гривен. Заработная плата ее заместителя Евгения Крука составила 141 613,68 гривен, главы Апелляционной палаты Даниилы Чорненькой - 142 771,78 гривен.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Українських Новин.

Из 188 146 гривен - 89 511 гривен составили оклад, по 8 951 гривен - доплата за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне и пребывание на административной должности, 13 426 гривен - доплата за научную степень, 26 853 гривен - доплата за выслугу лет.

Также ей начислено 40 452 гривен оплаты ежегодного основного отпуска.

Зарплата Елены Танасевич в сентябре. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата Елены Танасевич в сентябре. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили до 149 тыс. гривен зарплаты за август.

Кроме того, глава Антикоррупционного суда Танасевич отказалась оценить уровень коррупции в Украине.

Больше новостей о: Зарплата Антикоррупционный суд Елена Танасевич зарплаты чиновников зарплаты за сентябрь глава Антикоррупционного суда

В сентябре Кличко не начисляли надбавки и премии, ...
За взрыв возле столичного Антикоррупционного суда ...
Глава Антикоррупционного суда в августе заработала...
В сентябре Шмыгаль заработал на 8,5 тыс. гривен бо...
Кабмин изменил критерии адаптивного карантина
Пожары в Луганской области. Кабмин выделил почти 200 млн гривен на помощь пострадавшим
Новости
Зе объявил странный опрос на выборах, карантин продлили до нового года, больные ковидом совершают суицид в больницах 07:00 Новости дня
Год назад Украина в историческом матче обыграла португальцев
Сегодня годовщина исторической победы сборной Украины над Португалией в отборе на Евро-2020 07:00
Переболевший коронавирусом Кернес в сентябре заработал 16,9 тыс. гривен 06:45 Документ
Глава Антикоррупционного суда Танасевич в сентябре заработала на 116 тыс. гривен больше, чем в августе 06:30 Документ
IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего 06:15
больше новостей
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
В Украине и Европе снова подорожала электроэнергия 12:36
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Рекомендация есть, но выселять необязательно. В МОН рассказали, что будет со студентами в общежитиях 09:55
больше новостей
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
В Украине и Европе снова подорожала электроэнергия 12:36
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть 10:41
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
больше новостей
МВФ улучшил прогноз снижения ВВП Украины с 8,2% до 7,2% в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok