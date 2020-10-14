Глава Антикоррупционного суда Танасевич в сентябре заработала на 116 тыс. гривен больше, чем в августе

Зарплата глава Высшего антикоррупционного суда Елены Танасевич в сентябре составила 188 146,69 гривен, в то время, как в августе она заработала 72,1 тыс. гривен. Заработная плата ее заместителя Евгения Крука составила 141 613,68 гривен, главы Апелляционной палаты Даниилы Чорненькой - 142 771,78 гривен. Об этом говорится в ответе суда на запрос Українських Новин. Из 188 146 гривен - 89 511 гривен составили оклад, по 8 951 гривен - доплата за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне и пребывание на административной должности, 13 426 гривен - доплата за научную степень, 26 853 гривен - доплата за выслугу лет. Также ей начислено 40 452 гривен оплаты ежегодного основного отпуска. Зарплата Елены Танасевич в сентябре. Ответ на запрос Українських Новин Как сообщали Українськi Новини, судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили до 149 тыс. гривен зарплаты за август. Кроме того, глава Антикоррупционного суда Танасевич отказалась оценить уровень коррупции в Украине.