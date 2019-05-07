Глава Антикоррупционного суда Танасевич отказалась оценить уровень коррупции в Украине

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич отказалась оценить уровень коррупции в Украине.\r\nОб этом она сказала журналистам после избрания на должность, передают Українськi Новини.\r\n"Я не уполномочена предоставлять оценку уровня коррупции", - заявила глава суда.\r\nТанасевич также отказалась называть размер своей зарплаты, место работы мужа и происхождение земельных участков, указанных в ее электронной декларации.\r\nГлава суда отказалась назвать ориентировочную дату работы Антикоррупционного суда.\r\nПри этом она отметила, что еще не решен вопрос предоставления ей служебного жилья в Киеве и личной охраны.\r\nКроме того, не передан список дел, которые подлежат рассмотрению в Антикоррупционном суде.\r\nКак сообщали Українськi Новини, изначально судьи Антикоррупционного суда после нескольких попыток не смогли избрать председателя суда.\r\nЗатем исполняющий обязанности главы Высшего антикоррупционного суда Олег Павлишин снял свою кандидатуру.