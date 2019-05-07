подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
07 мая 2019, вторник, 17:04 916
Политика 2019-05-07T17:04:12+03:00
Українські Новини
Глава Антикоррупционного суда Танасевич отказалась оценить уровень коррупции в Украине

Глава Антикоррупционного суда Танасевич отказалась оценить уровень коррупции в Украине

Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич
Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич отказалась оценить уровень коррупции в Украине.

Об этом она сказала журналистам после избрания на должность, передают Українськi Новини.

"Я не уполномочена предоставлять оценку уровня коррупции", - заявила глава суда.

Танасевич также отказалась называть размер своей зарплаты, место работы мужа и происхождение земельных участков, указанных в ее электронной декларации.

Глава суда отказалась назвать ориентировочную дату работы Антикоррупционного суда.

При этом она отметила, что еще не решен вопрос предоставления ей служебного жилья в Киеве и личной охраны.

Кроме того, не передан список дел, которые подлежат рассмотрению в Антикоррупционном суде.

Как сообщали Українськi Новини, изначально судьи Антикоррупционного суда после нескольких попыток не смогли избрать председателя суда.

Затем исполняющий обязанности главы Высшего антикоррупционного суда Олег Павлишин снял свою кандидатуру.

Больше новостей о: Антикоррупционный суд Высший антикоррупционный суд Елена Танасевич

Архив
Новости
На 8 улицах Киева ограничат движение всего транспорта в День памяти и примерения: список 18:03
Зеленский поговорил с Пинчуком об ответственности 17:54
Ульяна Супрун
Журналист Дубинский прокомментировал иск Супрун 17:45 Дополнено
Место взрыва гранаты. Фото: полиция Днепропетровской области
Человек погиб от разорвавшейся гранаты под Днипром, патрульный и еще двое людей ранены 17:34
В РФ прошли задержания по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" 17:32
больше новостей
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
полковник Александр Астахов. Фото: пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил
Правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень 12:54
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Генпрокуратура хочет силой привести Порошенко на допрос 10:52
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Пешеходно-велосипедный мост. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарские архитекторы обвиняют Киев в незаконном использовании их проекта для строительства "моста Кличко" 11:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok