Глава Антикоррупционного суда Танасевич отказалась оценить уровень коррупции в Украине

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич отказалась оценить уровень коррупции в Украине.

Об этом она сказала журналистам после избрания на должность, передают Українськi Новини.

"Я не уполномочена предоставлять оценку уровня коррупции", - заявила глава суда.

Танасевич также отказалась называть размер своей зарплаты, место работы мужа и происхождение земельных участков, указанных в ее электронной декларации.

Глава суда отказалась назвать ориентировочную дату работы Антикоррупционного суда.

При этом она отметила, что еще не решен вопрос предоставления ей служебного жилья в Киеве и личной охраны.

Кроме того, не передан список дел, которые подлежат рассмотрению в Антикоррупционном суде.

Как сообщали Українськi Новини, изначально судьи Антикоррупционного суда после нескольких попыток не смогли избрать председателя суда.

Затем исполняющий обязанности главы Высшего антикоррупционного суда Олег Павлишин снял свою кандидатуру.