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10 сентября 2020, четверг, 06:30 1104 Документ
Судебная власть 2020-09-10T07:30:02+03:00
Українські Новини
Глава Антикоррупционного суда в августе заработала 72,1 тыс. гривен

Глава Антикоррупционного суда в августе заработала 72,1 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Антикоррупционный суд, Елена Танасевич, зарплаты судей
Елена Танасевич
Елена Танасевич

Зарплата главы Высшего антикоррупционного суда Елены Танасевич в августе составила 72 139,83 гривен, ее заместителя Евгения Крука - 61 564, 14 гривен, главы Апелляционной палаты Даниилы Чорненькой - 5 703 гривен.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Українських Новин.

Отмечается, что заработная плата должностных лиц органов государственной власти и судейское вознаграждение судьям на период карантина начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Так, Танасевич была начислена заработная плата за июль в размере 72 139,83 гривен.

Из них 17 282 гривен составили оклад, по 1 728 гривен - доплата за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне и пребывание на административной должности, 2 592 гривен - доплата за научную степень, 5 185 гривен - доплата за выслугу лет.

Также ей начислено 43 625 гривен оплаты ежегодного основного отпуска.

Зарплата главы Высшего антикоррупционного судаЗарплата главы Высшего антикоррупционного суда

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Танасевич в июле составила 54,5 тыс. гривен, Крука - 88,1 тыс. гривен, Чорненькой - 218 тыс. гривен.

Ранее Танасевич указала в декларации 1 млн гривен финобязательств и недвижимость, записанную на мужа. 

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