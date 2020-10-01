ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины с 4,5% до 5,5% в 2020

В то время, как Минэкономики прогнозирует снижение экономики в случае усиления карантина, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения ВВП Украины с 4,5% до 5,5% в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передают Українські Новини.

Отмечается, что риски снижения украинской экономики остаются значительными, отражая неуверенность относительно будущего социального дистанцирования, а также выполнение обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время.

В конце следующего года, как прогнозируют в ЕБРР, реальный ВВП Украины будет все еще на 1,6% меньше докоронакризисного уровня, а вернуться к нему экономика Украины сможет только в четвертом квартале 2022 года.

"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика страны сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", - отметил ЕБРР.

Как сообщали Українські Новини, S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD.

Также, по данным НБУ, жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики.

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