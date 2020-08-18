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  • Глава антикорсуда Танасевич в июле получила зарплату, в четыре раза выше оклада
18 августа 2020, вторник, 06:15 78 Документ
Политика 2020-08-18T06:15:01+03:00
Українські Новини
Глава антикорсуда Танасевич в июле получила зарплату, в четыре раза выше оклада

Глава антикорсуда Танасевич в июле получила зарплату, в четыре раза выше оклада

Надежда Комендантова
Зарплата, Антикоррупционный суд, Елена Танасевич, Зарплата чиновников
Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич.
Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич.

Зарплата глава Высшего антикоррупционного суда Елены Танасевич, которая задекларировала 449 тыс. гривен доходов в общей собственности с мужем Михаилом и 1 млн гривен финансовых обязательств за 2018 год, в июле составила 54 464,95 гривен, ее заместителя Евгения Крука - 88 118,76 гривен, главы Апелляционной палаты Даниилы Чорненькой - 218 071,23 гривен.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Українських Новин.

Отмечается, что заработная плата должностных лиц органов государственной власти и судейское вознаграждение судьям на период карантина начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Так, Танасевич была начислена заработная плата за июль в размере 54 465 гривен.

Из них 14 708 гривен составили оклад, 1 471 гривен - доплата за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, 527 гривен - доплата за ненормированный рабочий день, 1 471 гривен - доплата за пребывание на административной должности, 2 206 гривен - доплата за научную степень, 4 412 гривен - доплата за выслугу лет, 6 908 гривен - перерасчет за июнь.

Также ей начислено 22 761 гривен оплаты ежегодного основного отпуска.

Как сообщали Українські Новини, глава Антикоррупционного суда Танасевич отказалась оценить уровень коррупции в Украине.

Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.

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