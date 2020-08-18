Глава антикорсуда Танасевич в июле получила зарплату, в четыре раза выше оклада

Зарплата глава Высшего антикоррупционного суда Елены Танасевич, которая задекларировала 449 тыс. гривен доходов в общей собственности с мужем Михаилом и 1 млн гривен финансовых обязательств за 2018 год, в июле составила 54 464,95 гривен, ее заместителя Евгения Крука - 88 118,76 гривен, главы Апелляционной палаты Даниилы Чорненькой - 218 071,23 гривен.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Українських Новин.

Отмечается, что заработная плата должностных лиц органов государственной власти и судейское вознаграждение судьям на период карантина начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Так, Танасевич была начислена заработная плата за июль в размере 54 465 гривен.

Из них 14 708 гривен составили оклад, 1 471 гривен - доплата за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, 527 гривен - доплата за ненормированный рабочий день, 1 471 гривен - доплата за пребывание на административной должности, 2 206 гривен - доплата за научную степень, 4 412 гривен - доплата за выслугу лет, 6 908 гривен - перерасчет за июнь.

Также ей начислено 22 761 гривен оплаты ежегодного основного отпуска.

Как сообщали Українські Новини, глава Антикоррупционного суда Танасевич отказалась оценить уровень коррупции в Украине.

Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.

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