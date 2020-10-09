МАУ совместно с туроператором планирует запустить рейсы на Мальдивы на период зимней навигации

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая планирует возобновить полеты в Нью-Йорк не ранее весны 2021, совместно с туристическим оператором компанией KOMPAS Touroperator (ООО "Компас Украина", Киев) намерена запустить прямые чартерные рейсы на Мальдивы на период зимней навигации.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" рада сообщить о начале чартерной программы на Мальдивы вместе с туристическим оператором "KOMPAS Touroperator", - сказано в нем.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться с 26 декабря 2020 по 28 января 2021 года.

Полеты будет выполняться на дальнемагистральных самолетах Boeing 767 - 300 из Киева.

Для приобретения тура необходимо обратиться к туроператору.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Компас Украина" зарегистрировано в апреле 2019 года, его основателем является ООО "Touroperator "KOMPAS" (Казахстан).

Как сообщали Українськi Новини, МАУ ожидает 60 млн долларов убытков по итогам 2020 года.

По состоянию на конец мая из-за существенного снижения объемов деятельности компании пришлось сократить 900 сотрудников.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости