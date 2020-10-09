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09 октября 2020, пятница, 21:56 720
Транспорт 2020-10-09T22:30:02+03:00
Українські Новини
МАУ совместно с туроператором планирует запустить рейсы на Мальдивы на период зимней навигации

МАУ совместно с туроператором планирует запустить рейсы на Мальдивы на период зимней навигации

Елена Новикова
Авиаперелет, Мальдивы, МАУ, Туроператор, Авиарейс, Авиакомпания, Авиаперевозки, Зимняя навигация, KOMPAS Touroperator
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая планирует возобновить полеты в Нью-Йорк не ранее весны 2021, совместно с туристическим оператором компанией KOMPAS Touroperator (ООО "Компас Украина", Киев) намерена запустить прямые чартерные рейсы на Мальдивы на период зимней навигации.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" рада сообщить о начале чартерной программы на Мальдивы вместе с туристическим оператором "KOMPAS Touroperator", - сказано в нем.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться с 26 декабря 2020 по 28 января 2021 года.

Полеты будет выполняться на дальнемагистральных самолетах Boeing 767 - 300 из Киева.

Для приобретения тура необходимо обратиться к туроператору.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Компас Украина" зарегистрировано в апреле 2019 года, его основателем является ООО "Touroperator "KOMPAS" (Казахстан).

Как сообщали Українськi Новини, МАУ ожидает 60 млн долларов убытков по итогам 2020 года.

По состоянию на конец мая из-за существенного снижения объемов деятельности компании пришлось сократить 900 сотрудников.

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