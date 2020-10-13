38 из 774 школ в Киевской области находятся на дистанционной форме обучения из-за COVID-19, — Володин

В то время как за минувшие сутки в Киеве вдвое увеличилось количество заболевших коронавирусом, 38 из 774 школ в Киевской области по состоянию на вторник, 13 октября, находятся на дистанционной форме обучения из-за коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают Українські Новини.

"Если говорить отдельно об учреждениях общего среднего образования, то их на дистанционном обучении — 38″, — сказал он.

При этом 35 школ, которые ранее переводились на дистанционную форму обучения, вернулись к дневной форме.

Кроме того, 37 школ, в которых на дистанционном обучении были отдельные классы, также полностью перешли на дневную форму обучения.

При этом 376 классов в 116 школах Киевской области сейчас находится на дистанционном обучении из-за коронавируса. Общее количество учеников и учителей, которые переведены на дистанционное обучение, составляет около 26 тыс.человек.

С начала сентября коронавирус был выявлен в 154 учебных заведениях, где болеет 388 человек: 211 педагогических работников и 177 учеников. Также 7 учреждений дошкольного образования закрыты в области на карантин.

Как сообщали Українські Новини, в департаменте здравоохранения Киевской ОГА сообщили, что в Киевской области на дистанционной форме обучения находятся 33 учебных заведения.

Также сообщалось, по состоянию на 8 октября в Киевской области количество заболевших коронавирусом нового типа увеличилось на 199 человек до 10 490 с начала пандемии.

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