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08 октября 2020, четверг, 19:05 276
Общество 2020-10-08T19:30:07+03:00
Українські Новини
В Киевской области на дистанционное обучение перевели 19 тыс. человек

В Киевской области на дистанционное обучение перевели 19 тыс. человек

Валерия Драгомирова
Киевская область, дистанционное обучение, Коронавирус в школах
Дистанционное образование. Фото: pixabay
Дистанционное образование. Фото: pixabay

33 школы в Киевской области по состоянию на четверг, 8 октября, находятся на дистанционной форме обучения из-за коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Александр Свитлый, передают Українські Новини.

"Если говорить отдельно об учреждениях общего среднего образования, то их на дистанционном обучении - 33", - сказал он.

При этом 30 школ, которые ранее переводились на дистанционную форму обучения, вернулись к дневной форме.

Кроме того, 16 школ, в которых на дистанционном обучении были отдельные классы, также полностью перешли на дневную форму обучения.

При этом 201 класс в 97 школах Киевской области сейчас находится на дистанционном обучении из-за коронавируса.

Общее количество учеников и учителей, которые переведены на дистанционное обучение, составляет около 19 тыс.человек.

С начала сентября коронавирус был выявлен в 130 учебных заведениях, где болеет 321 человек, в частности педагогические работники и ученики.

Также 7 учреждений дошкольного образования закрыты в области на карантин.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 6 октября 30 школ в Киевской области находились на дистанционной форме обучения из-за коронавируса.

Кроме того, в Киевской области фиксируют нарушения карантина школами и детсадами

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