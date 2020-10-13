38 з 774 шкіл у Київській області знаходяться на дистанційній формі навчання через COVID-19, - Володін

У той час як за минулу добу в Києві вдвічі збільшилася кількість хворих на коронавірус, 38 з 774 шкіл у Київській області станом на вівторок, 13 жовтня, знаходяться на дистанційній формі навчання через коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передають Українські Новини.

"Якщо говорити окремо про установи загальної середньої освіти, то їх на дистанційному навчанні - 38", - сказав він.

При цьому 35 шкіл, які раніше переводилися на дистанційну форму навчання, повернулися до денної форми.

Крім того, 37 шкіл, в яких на дистанційному навчанні були окремі класи, також повністю перейшли на денну форму навчання.

При цьому 376 класів в 116 школах Київської області зараз знаходиться на дистанційному навчанні через коронавірус. Загальна кількість учнів і вчителів, які переведені на дистанційне навчання, становить близько 26 тис. осіб.

На початок вересня коронавірус був виявлений в 154 навчальних закладах, де хворіє 388 осіб: 211 педагогічних працівників та 177 учнів. Також 7 закладів дошкільної освіти закриті в області на карантин.

Як повідомляли Українські Новини, в департаменті охорони здоров'я Київської ОДА повідомили, що в Київській області на дистанційній формі навчання знаходяться 33 навчальних закладів.

Також повідомлялося, станом на 8 жовтня в Київській області кількість хворих коронавірусів нового типу збільшилася на 199 осіб до 10 490 с початку пандемії.

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