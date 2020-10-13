підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
13 жовтня 2020, вівторок, 16:01 6
Суспільство 2020-10-13T16:45:03+03:00
Українські Новини
38 з 774 шкіл у Київській області знаходяться на дистанційній формі навчання через COVID-19, - Володін

38 з 774 шкіл у Київській області знаходяться на дистанційній формі навчання через COVID-19, - Володін

Константин Долгий
коронавірус в Україні, київські школи, Дистанційне навчання
Карантин у школі. Фото: Pexels
Карантин у школі. Фото: Pexels

У той час як за минулу добу в Києві вдвічі збільшилася кількість хворих на коронавірус, 38 з 774 шкіл у Київській області станом на вівторок, 13 жовтня, знаходяться на дистанційній формі навчання через коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передають Українські Новини.

"Якщо говорити окремо про установи загальної середньої освіти, то їх на дистанційному навчанні - 38", - сказав він.

При цьому 35 шкіл, які раніше переводилися на дистанційну форму навчання, повернулися до денної форми.

Крім того, 37 шкіл, в яких на дистанційному навчанні були окремі класи, також повністю перейшли на денну форму навчання.

При цьому 376 класів в 116 школах Київської області зараз знаходиться на дистанційному навчанні через коронавірус. Загальна кількість учнів і вчителів, які переведені на дистанційне навчання, становить близько 26 тис. осіб.

На початок вересня коронавірус був виявлений в 154 навчальних закладах, де хворіє 388 осіб: 211 педагогічних працівників та 177 учнів. Також 7 закладів дошкільної освіти закриті в області на карантин.

Як повідомляли Українські Новини, в департаменті охорони здоров'я Київської ОДА повідомили, що в Київській області на дистанційній формі навчання знаходяться 33 навчальних закладів.

Також повідомлялося, станом на 8 жовтня в Київській області кількість хворих коронавірусів нового типу збільшилася на 199 осіб до 10 490 с початку пандемії.

Більше новин про: коронавірус в Україні київські школи Дистанційне навчання

"Буде так, як вирішиш ти". Зеленський на виборах 25 жовтня задасть всім виборцям 5 питань
У Києві за добу кількість нових випадків COVID-19 збільшилася вдвічі
Новини
Після святкового вихідного долар в Україні подорожчає. Офіційний курс на четвер 16:41
Наступного року в Києві відкриють 2 нові станції метро, – мер Кличко 16:20
Локалізація забезпечить умови для залучення інвестицій у вітчизняну промисловість, - "АвтоКрАЗ" 16:15
Це пробник референдуму: Стефанчук розповів про анонсованк Зеленським опитуванні 25 жовтня 16:08
38 з 774 шкіл у Київській області знаходяться на дистанційній формі навчання через COVID-19, - Володін 16:01
більше новин
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
більше новин
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку 11:32
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
більше новин
За 8 місяців падіння ВВП становило 5,8%, — Мінекономіки
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok