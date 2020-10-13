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13 октября 2020, вторник, 15:57 20
Экономика 2020-10-13T15:59:32+03:00
Українські Новини
Локализация обеспечит условия для привлечения инвестиций в отечественную промышленность, - "АвтоКрАЗ"

Локализация обеспечит условия для привлечения инвестиций в отечественную промышленность, - "АвтоКрАЗ"

Александр Дмитриенко
Машиностроение, АвтоКрАЗ, локализация производства
Генеральный директор
Генеральный директор "АвтоКрАЗа" Роман Черняк. Фото: пресс-служба

Кременчугский автомобильный завод "АвтоКрАЗ" поддерживает законопроект №3739 о локализации производства в государственных закупках машиностроительной продукции.

Об этом сообщает издание ЦТС со ссылкой на письмо генерального директора "АвтоКрАЗа" Романа Черняка в адрес главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи.

В письме  отмечается, что принятие данного законопроекта позволит повысить уровень эффективности реализации государственной политики в сфере публичных закупок и обеспечит условия для привлечения инвестиций в отечественную промышленность, локализации производства и создания новых рабочих мест.

Черняк обратил внимание на то, что мировая практика признает эффективность применения в критических ситуациях механизма публичных закупок и поддержки национальных производителей для безотлагательного решения вопросов занятости, наполнения бюджетов, восстановления отдельных секторов экономики и регионов.

При этом сегодня Украина не в полной мере использует потенциал системы публичных закупок как инструмента для привлечения инвестиций и развития инноваций с целью стимулирования занятости и обеспечения технологической способности отечественной промышленности.

Кроме того, по мнению Черняка, отдельные примеры публичных закупок свидетельствуют о предоставлении искусственного преимущества импортным товарам и дискриминации отечественных производителей. При этом значительное количество тендеров имеют все признаки проведения под конкретных победителей, отмечают на "АвтоКрАЗе".

"Например, в требованиях тендерной документации заявляют срок поставки сложной технологической продукции (грузовых автомобилей и спецтехники) короче реального производственного цикла, и под этот срок подпадают только поставщики, имеющие уже готовые автомобили. Условия оплаты с отсрочкой платежа на 30 дней также играют на руку поставщику, который заранее был готов к тендеру. Условия поставки (DAP согласно Инкотермс-2010) сразу предоставляют преимущество импортной продукции, ведь за растаможку автомобилей заплатит покупатель", - отмечается в документе.

По словам Черняка, практика применения действующего Закона Украины "О публичных закупках" и включения в оценки конкурсных предложений критерия наиболее экономически выгодного предложения в большинстве случаев не приводит к выбору самой низкой цены и экономии бюджетных средств.

«Как результат, имеем ситуацию нарушение основного принципа осуществления публичных закупок - максимальной экономии, эффективности и пропорциональности", - резюмировал он.

Как сообщали Українськi Новини, Крюковский вагоностроительный завод рассчитывает на создание совместных предприятий с мировыми лидерами по выпуску железнодорожной продукции в рамках проектов локализации, что позволило бы предприятию получить дополнительный производственный опыт.

Руководители и коллективы украинских вагоностроительных предприятий требуют немедленно принять программу развития отечественного вагоностроения.

Ранее Минэкономразвития сообщило о разработке программы кардинального обновления железнодорожной отрасли страны на ближайшие 10 лет.

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