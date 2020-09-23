Железной дороге нужны новые вагоны

Минэкономразвития сообщило о разработке программы кардинального обновления железнодорожной отрасли страны на ближайшие 10 лет, пишут "Комментарии".

"Задачами является повышение экономической эффективности и уровня безопасности перевозок, а также защита национальных интересов. Результатом должны стать сохранение рабочих мест, возрождение вагоностроительной отрасли и поддержка добавленной стоимости смежных отраслей экономики", – прокомментировал глава МЭРТ Игорь Петрашко.

Программа в частности предусматривает стимулирование развития отечественных производителей грузовых вагонов. Речь идет о гарантированных госзаказах и поощрении спроса на новые вагоны украинских производителей путем компенсации процентной ставки по кредитам на покупку грузовых вагонов.

По словам министра, результатом должно стать обновление парка грузовых вагонов, а также дополнительный рост ВВП от 2,7% в год.

В течение последних лет украинские потребители активно покупали отслужившие свой срок вагоны в странах СНГ, прежде всего – в России. Директор департамента снабжения Aurum Group Евгений Кочергин уточняет, что практически аварийный грузовой полувагон из РФ стоит около $10 тыс. – это притом что аналогичный новый у отечественного производителя – порядка $60 тыс.

Импорт старых вагонов в Украину с 2015 года составил около 19,7 тыс. шт., доля РФ превысила 90%. На покупку б/у вагонов отечественные потребители за 5 с небольшим лет потратили почти $200 млн. За то же количество новых вагонов украинским производителям могли бы заплатить в 6 раз больше – около $1,2 млрд.

Отказ от производства грузовых вагонов в Украине ежегодно несет миллиардные потери экономике страны. По оценкам Е. Кочергина, сумма невложенных в отечественное вагоностроение средств ежегодно составляет порядка 5 млрд грн, а с учетом смежных отраслей общий оборот мог бы составить 15 млрд грн.

Зампредседателя комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский отметил важность направления бюджетных средств в экономику Украины.

"Грузовые вагоны имеют локализацию за 95% – запускается работа целой цепочки украинских предприятий", – отмечает Д. Кисилевский. Над производством каждого вагона трудятся 125 тыс. человек.

Прямой эффект от строительства вагонов на украинских мощностях в течение 5 лет даст 106 млрд. грн. доппроизводства, 7,3 млрд. отчислений в бюджеты ежегодно, 14,8 тыс. рабочих мест в вагоностроении. Мультипликационный эффект составит 9,3% допроста ВВП, 36,3 млрд. грн. отчислений в бюджеты, до 30 тыс. рабочих мест во всех задействованных отраслях.

По словам Д. Кисилевского, УЗ уже полтора года не занимается обновлением вагонного парка и сократила объемы закупки вагонов в 150 раз.

Эксперты "ЦТС-Консалтинг" уточняют, что в Украине уже сейчас срочно нужно обновить порядка 120 тыс. грузовых вагонов. Другие источники говорят о более чем 90 тыс. шт.

Упомянутые 90-120 тыс. единиц – это и есть тот резерв, который может стать драйвером для вагоностроительной отрасли и экономики страны.

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