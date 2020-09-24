Руководители и коллективы украинских вагоностроительных предприятий требуют немедленно принять программу развития отечественного вагоностроения

Руководители и коллективы компаний "Крюковский вагоностроительный завод", "Днепровагонмаш", "Днепродзержинский сталелитейный завод", "АурумГруп", "ТАС-Логистик", "Первая логистическая компания", "Промвагонтранс" требуют от правительства немедленно принять программу развития отечественного вагоностроения.

Об стало известно во время пресс-конференции, передают Українські Новини.

Ее участники констатировали, что, несмотря на заявления Кабмина и Президента Украины относительно создания новых рабочих мест, по результатам 2020 года, под угрозой полной остановки оказались вагоностроительные предприятия и компании смежных отраслей Украины, которые задействованы в производстве железнодорожных вагонов. А это – сотни предприятий. Десятки тысяч работников рискуют потерять рабочие места.

А ведь сегодня в отрасли вагоностроения работает около 12 тыс. чел.(с учетом работников в смежных отраслях – около 60 тыс).

По словам и.о. директора по сбыту и маркетингу компании "Крюковский вагоностроительный завод" Юрия Брусника, по сравнению с прошлым годом, количество вагоностроительных и вагоноремонтных заводов сократилась с 12 (2019 год) до 7 предприятий (январь-август 2020 года); при этом в августе-сентябре реализацию грузовых вагонов осуществляло только 5 предприятий.

Объемы реализации грузовых вагонов в январе-августе составили 1579 штук, что в 6,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В то же время ежегодно из России импортируется большое количество списанных вагонов; за 2016-2019 год из РФ было импортировано около 18 тыс. вагонов.

"Хуже всего, что в то время, когда вагоностроительные заводы останавливаются и начинается тотальная безработица, российские вагоны продолжают завозить в Украину! Более того, позволяют им работать в разукомплектованном состоянии даже без исправных тормозных систем!

Нам говорят все-рынок закрыт! Но нет! У нас есть факт завоза в Украину в июле 2020 50 вагонов. Несмотря на все запреты правительства и Укрзализныци 50 вагонов были ввезены в режиме временного ввоза и сейчас продолжают работать в Украине! В 2019 году в режиме временного ввоза в Украину было ввезено 3000 зерновозов",- говорит директор "ТАС – Логистик" Владимир Иващенко.

Эти вагоны несут целый ряд рисков, в том числе: повышается разрушительное влияние на железнодорожные колеи; почти в 3 раза увеличиваются траты на эксплуатацию в сравнении с нормативным вагоном, что приводит к неэффективному управлению госимуществом; втрое увеличивается количество внеплановых ремонтов и простоев парка, увеличивается срок оборота вагонов; сокращается конкурентная способность перевозок на территории Украины; создается техногенный риск для функционирования железнодорожного сектора Украины.

"С 2016 г. мы вкладывали средства в экономику - покупали новые вагоны, за которыми стояла целая производственная цепочка. Из-за российских б/у вагонов мы не можем развиваться и конкурировать. Ввезти старый вагон в три раза дешевле, потому они могут позволить себе значительное снижение ставки. В итоге наше дальнейшее развитие откладывается на неопределенное время", - говорит директор ООО "Промвагонтранс" Иван Скиба.

На данный момент представители вагоностроительных компаний предлагают Кабмину собственную Программу развития отечественного вагоностроения.

Кроме того, были выдвинуты требования, которые предусматривают: внедрение полного запрета на ввоз вагонов, срок эксплуатации которых истек или был продолжен, со всех юрисдикций; запрет проведения процедуры новых продлений срока эксплуатации вагонов (кроме дефицитных моделей) с 1 октября 2020 года; усиление техтребований к эксплуатации вагонов с продленным сроком эксплуатации; запрет или частичное ограничение использования иностранных вагонов.

В случае невыполнения их требований и дальнейшего ухудшения ситуации в отрасли, участники пресс-конференции не исключают возможности, что трудовые коллективы предприятий выйдут под стены Кабмина и Верховной Рады, чтобы их услышало руководство страны.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Кабмин запретил ввозить вагоны резидентов и железнодорожной администрации России в Украину.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости