Локализация позволит создавать СП с мировыми производителями ж/д техники, - Крюковский вагонзавод

Крюковский вагоностроительный завод рассчитывает на создание совместных предприятий с мировыми лидерами по выпуску железнодорожной продукции в рамках проектов локализации, что позволило бы предприятию получить дополнительный производственный опыт.

Об этом сообщает издание ЦТС со ссылкой на заместителя председателя правления, директора по экономике, финансам и перспективному развитию Крюковского вагонзавода Игоря Манаенкова.

"Западные компании приходят и ищут для себя новые рынки сбыта. Для нас это будет дополнительный опыт, мы увидим для себя что-то новое и в организации процесса производства, и в применяемом оборудовании. А уже через 5-10 лет сможем делать это самостоятельно", - отметил он.

Также Манаенков напомнил о имеющемся у завода опыте локализации производства.

"Положительный опыт у нас есть с американской GE, которой мы помогали с локализацией 10%, дособирать их тепловозы… Мы также делали среднемагистральные электропоезда "Тарпан", у нас там локализация была более 50%. Все, что было поставлено на современную базу, было изготовлено в Украине. С японской компанией мы сделали модернизацию 130 вагонов метро для киевского метрополитена. Это полностью реконструкция кузова, установка нового современного оборудования, новые системы безопасности, пожаробезопасности, системы коммуникации. Это полностью новая машина", - сказал он.

Кроме того, Манаенков отметил, что в производстве "Тарпанов" участвовало 180 украинских компаний, из них 80 крупных.

ЦТС сообщает, ранее в комментариях изданию руководители локомотиворемонтных предприятий Украины заявляли, что в стране имеются мощности и компании, готовые участвовать в локализации производства тягового подвижного состава.

При этом член правления АО "Укрзализныця" Франтишек Буреш высказал мнение, что при нынешних имеющихся производственных мощностях уровень локализации без капитальных инвестиций на предприятиях "Укрзализныци" возможно обеспечить на уровне 15-20% (крупноузловая сборка), а при наличии инвестиций - увеличить до 50%.

Как сообщали Українськi Новини, руководители и коллективы украинских вагоностроительных предприятий требуют немедленно принять программу развития отечественного вагоностроения.

Ранее Минэкономразвития сообщило о разработке программы кардинального обновления железнодорожной отрасли страны на ближайшие 10 лет.

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