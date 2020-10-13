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  • В ночь на 14 октября киевское метро будет работать на час дольше из-за матча между сборными Украины и Испании
13 октября 2020, вторник, 15:35 26
Общество 2020-10-13T15:45:01+03:00
Українські Новини
В ночь на 14 октября киевское метро будет работать на час дольше из-за матча между сборными Украины и Испании

В ночь на 14 октября киевское метро будет работать на час дольше из-за матча между сборными Украины и Испании

Елена Новикова
Метро, Сборная Украины, Киевский метрополитен, Сборная Испании, Лига наций, футбольный матч, киевское метро, Украина-Испания
Станция метро 25 мая Фото: 44.ua
Станция метро 25 мая Фото: 44.ua

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в ночь с 13 на 14 октября продлило работу на 1 час в связи с проведением в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" футбольного матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.

Об этом "Киевский метрополитен" сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В ночь с 13 на 14 октября работа метрополитена будет продлена на 1 час, 13 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между национальными сборными Украины и Испании возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в нем.

Во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций метро перед началом игры возможно закрытие на вход станции "Олимпийская", а по окончании - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

В обычном режиме метрополитен закрывает все станции на вход в 00:00.

Как сообщали Українські Новини, Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с частичным привлечением болельщиков, до 30% от вместимости стадионов.

Ранее "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

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